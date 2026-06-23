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В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива
В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива
В Феодосии увеличили интервал между рейсами автобусов на городских маршрутах из-за дефицита топлива. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T14:39
2026-06-23T14:39
феодосия
транспорт
общественный транспорт
владимир ким
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии увеличили интервал между рейсами автобусов на городских маршрутах из-за дефицита топлива. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким."Перевозчик, который обеспечивает работу общественного транспорта на маршрутах №№ 1, 5 и 6, 101, 102 и 107, сообщил об увеличении интервалов движения между рейсами. Временные изменения введены в связи с ограничением достаточного количества топлива", – проинформировал мэр в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что ограничения введены временно до урегулирования ситуации.Временные вынужденные ограничения на время работы транспорта ранее также ввели в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машинуВ разных регионах России вводят лимиты на продажу бензинаВ Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света
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РИА Новости Крым
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феодосия, транспорт, общественный транспорт, владимир ким, дефицит топлива в крыму
В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива

Феодосии увеличили интервал между рейсами автобусов из-за дефицита топлива – власти

14:39 23.06.2026
 
© РИА Новости КрымПовседневная жизнь в Феодосии
Повседневная жизнь в Феодосии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии увеличили интервал между рейсами автобусов на городских маршрутах из-за дефицита топлива. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"Перевозчик, который обеспечивает работу общественного транспорта на маршрутах №№ 1, 5 и 6, 101, 102 и 107, сообщил об увеличении интервалов движения между рейсами. Временные изменения введены в связи с ограничением достаточного количества топлива", – проинформировал мэр в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что ограничения введены временно до урегулирования ситуации.
Временные вынужденные ограничения на время работы транспорта ранее также ввели в Севастополе.
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ФеодосияТранспортОбщественный транспортВладимир КимДефицит топлива в Крыму
 
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