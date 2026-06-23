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В Евпатории остановились трамваи - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Евпатории остановились трамваи
В Евпатории остановились трамваи - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Евпатории остановились трамваи
Во вторник, 23 июня, в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T09:01
2026-06-23T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 23 июня, в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.В администрации уточнили, что восстановление движения будет осуществляться по мере нормализации подачи электроэнергии.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в КерчиВ Евпатории введен особый противопожарный режимВ Ялте отключат ночное освещение улиц
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крым, евпатория, трамвай, трамвайное управление евпатории, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, новости крыма
В Евпатории остановились трамваи

В Евпатории трамваи не вышли на маршруты во вторник

09:01 23.06.2026
 
© РИА Новости КрымТрамвай в Евпатории
Трамвай в Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 23 июня, в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав на маршруты не вышел", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что восстановление движения будет осуществляться по мере нормализации подачи электроэнергии.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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