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В Евпатории остановились трамваи
В Евпатории остановились трамваи - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Евпатории остановились трамваи
Во вторник, 23 июня, в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T09:01
2026-06-23T09:01
2026-06-23T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 23 июня, в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.В администрации уточнили, что восстановление движения будет осуществляться по мере нормализации подачи электроэнергии.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в КерчиВ Евпатории введен особый противопожарный режимВ Ялте отключат ночное освещение улиц
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РИА Новости Крым
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В Евпатории остановились трамваи
В Евпатории трамваи не вышли на маршруты во вторник