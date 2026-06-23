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В Армянске отключили воду из-за остановки насосов - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Армянске отключили воду из-за остановки насосов
В Армянске отключили воду из-за остановки насосов - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Армянске отключили воду из-за остановки насосов
Жители Армянска на севере Крыма в течение дня во вторник остаются без водоснабжения из-за остановки насосов после отключения света. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:21
2026-06-23T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Жители Армянска на севере Крыма в течение дня во вторник остаются без водоснабжения из-за остановки насосов после отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Подача стабильного напряжения в сети в данный период затруднительна из-за того, что насосное оборудование станции второго подъема напрямую зависит от энергоснабжения, подчеркивают на предприятии. В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях во вторник утром произошло отключение потребителей в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии также обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут светФеодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светомСевер и запад Крыма полностью обесточены
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В Армянске отключили воду из-за остановки насосов

Армянск во вторник остался без водоснабжения из-за остановки насосов

12:21 23.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Жители Армянска на севере Крыма в течение дня во вторник остаются без водоснабжения из-за остановки насосов после отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

"23 июня из-за отключения электроэнергии в городе Армянск были обесточены объекты водоснабжения. Ориентировочное время возобновления водоснабжения в городе и районе – 16 часов", – проинформировали в компании.

Подача стабильного напряжения в сети в данный период затруднительна из-за того, что насосное оборудование станции второго подъема напрямую зависит от энергоснабжения, подчеркивают на предприятии.
В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях во вторник утром произошло отключение потребителей в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии также обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды.
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