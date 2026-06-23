https://crimea.ria.ru/20260623/ustanovleny-prichastnye-k-atake-vsu-na-avtobus-s-detmi-v-bryanske-1157090133.html
Установлены причастные к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянске
Установлены причастные к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянске - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Установлены причастные к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянске
Российские следователи установили причастных к террористической атаке на пассажирский автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:11
2026-06-23T11:11
2026-06-23T11:11
атаки всу
брянская область
обстрелы брянской области
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости сво
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские следователи установили причастных к террористической атаке на пассажирский автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Также установлены непосредственные исполнители теракта - военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум."В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей). Организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и последующему избранию меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила Петренко.Расследование уголовного дела продолжается. Выявляются другие соучастники преступления.17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиРаненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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атаки всу, брянская область, обстрелы брянской области, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости сво, теракт
Установлены причастные к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянске
Следователи установили причастных к атаке на автобус с детьми из Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские следователи установили причастных к террористической атаке на пассажирский автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"Установлена причастность к совершению указанного преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории", - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Также установлены непосредственные исполнители теракта - военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.
"В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей). Организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и последующему избранию меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила Петренко.
Расследование уголовного дела продолжается. Выявляются другие соучастники преступления.
17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус
с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы
(в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
СК Белоруссии возбудил уголовное дело
после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.
По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, это был целенаправленный удар
Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.
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