https://crimea.ria.ru/20260623/unikalnyy-i-nauchnyy-215-let-nikitskomu-botanicheskomu-sadu-1157067095.html

Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду

Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду

Идея создания Никитского ботанического сада принадлежит много сделавшим на благо России иностранцам – французу и немцу. Первый – основатель Одессы, ее... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T18:48

2026-06-23T18:48

2026-06-23T18:48

крым

никитский ботанический сад

история

сельское хозяйство

растения крыма

отечественная война 1812 года

великая отечественная война

наука и технологии

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Идея создания Никитского ботанического сада принадлежит много сделавшим на благо России иностранцам – французу и немцу. Первый – основатель Одессы, ее градоначальник, герцог Эммануил Осипович де Ришелье, а второй – немецкий ботаник и путешественник Фридрих Август Маршал фон Биберштейн.Ришелье в его бытность губернатором Новороссии построил в Гурзуфе дом, первый в европейском стиле на Южном берегу и тот, который стал приютом для юного Пушкина в его крымском путешествии. А около дома разбил парк, убедившись, что Южный берег Крыма по климатическим условиям напоминает французскую Ривьеру. Именно Ришелье пришла в голову мысль, что Южный берег Крыма мог бы стать хорошим полигоном для выращивания в России сельскохозяйственных средиземноморских растений – маслин, табака и винограда. Ботаническим экспертом этой идеи выступил Федор Бибирштейн. А граф Михаил Воронцов как особа, приближенная к императору, донес мысль на самый верх.Параллельно Отечественной войне10 июня 1811 года царь Александр I подписал указ о выделении денег губернатору Новороссии для развития садоводства, а затем и уточняющий указ о создании экономо-ботанического казенного сада. Земли для него полагались около маленькой татарской деревушки Никита на Южном берегу Крыма. Денег на создание и развитие учреждения государство давало 10 тыс рублей ежегодно. Фактически, Никитский сад был большим государственным проектом. В его задачи входило изучение возможности выращивания различных заграничных растений, в основном южноевропейских, в зоне с субтропическим климатом, и при положительном результате внедрение этих растений в обиход в России. Директором назначили ученика Биберштейна ученого шведского происхождения Христиана Стевена.Первые растения посадили осенью 1812 года. И воплощению этой идеи не помешала даже Отечественная война 1812 года. Смоленское сражение, Бородинская битва – а в полутора тысячах километрах от места, где летят ядра, в первом в России экономо-ботаническом учреждении рыхлят землю под будущие посадки.Устроитель садаИ Христиану Стевену это удалось. Начал он с расширения земельных площадей Никитского сада, выкупив примыкающие к ботсаду участки у местных, привлек сотрудников, организовал для них условия жизни, организовал военных моряков на тяжелые земляные работы, выписал посадочный и семенной материал изо всей России и Европы, а также собрал семена местной крымской эндемичной флоры. За три года в коллекции сада оказались под полтысячи видов разнообразных растений.А еще Христиан Стевен без оплаты раздавал саженцы разных растений местным с условием ведения записок об их росте и плодоношении и тщательном уходе по инструкции.И дело пошло. Уже через три года Никитский сад давал рекламу своих саженцев в прессе.В 1818 году по ходатайству де Ришелье император российский пожаловал Стевену 2 тысячи рублей. Их ученый потратил на двухлетнее заграничное путешествие, чтобы изучить и подобрать плодовые и другие деревья, наиболее пригодные для снабжения ими Никитского сада.В этом же году сад посетил царь Александр I. Он остался настолько доволен увиденным, что даровал Никитскому саду высокое звание императорского.В 1824 году Стевен стал жить в Симферополь и передал управление садом своему помощнику Николаю Гартвису. Через два года садовник-смотритель Гартвис был назначен директором.Продолжатель дела СтевенаИменно Гартвис начал в саду селекцию растений – одно из ведущих направлений работы этого научного учреждения в настоящее время. Особой его селекционной любовью были розы. Гартвис стал одним из первых селекционеров роз в мире и самым первым в Восточной Европе.Николай Гартвис продолжил работу по интродукции растений, и за первые 20 лет его директорства дендрологическая коллекция сада удвоилась. Те кусты, лианы, деревья, которые интродуцировали Стевен и Гартвис, теперь не только украшение парков Крыма, но и неотъемлемая часть их пейзажа – пальмы и кипарисы, глициния и ленкоранская акация, секвойи и платаны.То же самое можно сказать и о плодовых и цитрусовых растениях, табаке, чае, маслинах, винограде – коллекция сортов собиралась, а сорта совершенствовались и распространялись среди тех, кто занимался коммерческим выращиванием тех или иных культур, причем не только по России, но и по Средней Азии и Закавказью.В 1828 году для обучения практическому садоводству в Никитском саду была создана школа садоводов, в том же году на землях урочища "Магарач", принадлежавших Никитскому саду, были заложены магарачские виноградники и устроено винодельческое училище. В отдельную отрасль из структуры Никитского сада виноделие вычленили только в 1931 году. За годы своего дореволюционного существования Никитский сад подготовил тысячи квалифицированных садовников, мастеров декоративного садоводства и южного плодоводства, специалистов по винограду, табаку.На конец XIX века Никитский сад имел около 116 десятин, из них под виноградниками, плодовым и декоративным садом, огородником, питомниками и табачной плантацией 32 десятины, виноградники занимали около 17 десятин.Уникальный гербарийК столетию Никитского сада для размещения размашистой коллекции растений заложили еще один парк – Приморский. К этому времени в Никитском саду уже работали вирусологи и физиологи растений, к 1923 появился отдел биохимии растений.Во время Великой Отечественной войны сад остался под оккупацией, его сотрудники в своем большинстве ушли на фронт, ценные коллекции были эвакуированы, многие растения были вырублены или погибли. Оставшиеся ученые все силы направили на сохранение живых коллекций.При отступлении фашисты увезли с собой в Германию обширный гербарий, который собирался 130 лет. Куда его вывезли немцы – было неизвестно. Возвращать раритет пришлось при помощи специального циркуляра, который был разослан по всем фронтам. К счастью, уникальнейшие листы были найдены и возвращены в Крым силами директора Никитского сада Анатолия Коверги. В настоящее время это самое крупное на территории бывшего СССР хранилище флоры полуострова, насчитывающее свыше 100 тысяч гербарных листов.После Великой Отечественной войны был заложен еще один парк, создано еще несколько научных отделов, а также созданы несколько отделений сада, расположенных в различных почвенно-климатических зонах. К 1973 году площадь сада с отделениями была около 960 га, к 1986 году – 996 га.После развала СССР сад пострадал: у него были отчуждены некоторые земельные участки, средств на новые исследования не выделалось, Никитский ботанический прозябал.Новый виток развития одно из старейших научных учреждений России получило после воссоединения Крыма с Россией. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2015 года № 1743 создано федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН" (ФГБУН "НБС-ННЦ"). С 2018 года это учреждение находится в ведении Министерства науки и высшего образования РФ.За последние 12 лет были пополнены коллекции, обновлено исследовательское оборудование, создан научный центр биотехнологии, геномики и депонирования растений, где проводятся самые современные исследования. Идет активная работа по взаимодействию с иностранными исследователями растений.Сейчас коллекция Никитского ботанического сада составляет более 16 000 видов, форм и сортов растений, за столетия учеными введено в культуру более 400 видов растений, выведено около 800 отечественных сортов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растенияВ Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных маселНа полгода раньше: осенние цветы радуют крымчан в июне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, никитский ботанический сад, история, сельское хозяйство, растения крыма, отечественная война 1812 года, великая отечественная война, наука и технологии