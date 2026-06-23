https://crimea.ria.ru/20260623/udastsya-li-zapadu-vtyanut-belorussiyu-v-konflikt-na-ukraine--mnenie-1157107865.html

Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение

Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение

Белоруссия может быть вовлечена в конфликт на Украине этим летом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, международный эксперт... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T21:43

2026-06-23T21:43

2026-06-23T21:43

мнения

белоруссия

владимир карасев

украина

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безопасность

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Белоруссия может быть вовлечена в конфликт на Украине этим летом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, международный эксперт Владимир Карасев, комментируя недавние угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского белорусскому лидеру Александру Лукашенко.На днях Владимир Зеленский, выступая перед журналистами, по сути, выдвинул Александру Лукашенко ультиматум, потребовав за неделю отвести от украинско-белорусской границы находящуюся там технику, которую Минск якобы использует для корректировки ударов по Украине российских дронов. По мнению Карасева, это заявление главы киевского режима, безусловно, следует рассматривать как угрозу.Сделано такое заявление было с расчетом на то, что Белоруссия не будет дожидаться, пока ВСУ "сделают сами" то, что Киев потребовал от Минска."Понятно, что такой сильный президент, как президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, на ультиматумы никогда реагировать не будет. Так же, как никогда на них не реагировал и президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому ничего этого сделано не было. Расчет каков? Что Беларусь ударит первой, и тогда все подконтрольные западные СМИ обвинят Беларусь в агрессии", – считает Карасев.Однако скорее всего первой ударит все же Украина и западные партнеры, а Беларусь ответит – и тогда будет втянута, предположил он.За последнее время с польской стороны предпринимаются попытки приблизиться к пограничной зоне Беларуси со стороны Мазовецкого воеводства с помощью беспилотников, обратил внимание Карасев. Пока белорусские ПВО успешно подбивали их, но суть в другом: это не просто разведывательные БПЛА, но и ударные, причем уже были попытки атаковать пограничную инфраструктуру белорусов, подчеркнул он."А если мы посмотрим на действия министра обороны Польши Косиняка-Камыша, который увеличил количество пограничных застав в приграничном с Беларусью регионе, то увеличение там на 16 пограничных застав. Также выставлена бронегруппа из 8 тысяч человек якобы для защиты со стороны Беларуси от мигрантов, хотя этой проблемы нет и вообще никогда не было", – добавил эксперт.Таким образом, анализируя обстановку у границ Белоруссии с недружественными соседями, можно говорить о том, что и поляки готовятся к эскалации, правда, не столько к самому вовлечению в конфликт Минска, сколько к шансу, который за этим может им представиться, считает он.Многим из них уже оформлены карты поляков и паспорта граждан Польши, а в западноукраинских городах, том же Львове, в кафе и ресторанах уже сейчас можно услышать "в основном или даже исключительно польскую речь", добавил он."То есть, пока украинцы воюют за Бандеру, за Шухевича, поляки осваивают новые земли", – отметил Карасев.По словам эксперта, поскольку ситуация для армии Украины на фронте с каждым днем становится все более удручающей, на первое место выходят террор ВСУ и провокации для эскалации конфликта, так что втянуть Белоруссию в него могут очень скоро.Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования конфликта на Украине, констатировал, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт. При этом он напомнил Киеву и поддерживающим его странам Запада, что между РФ и Белоруссией действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В случае необходимости Москва готова предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии и Союзного государства, подчеркнул Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве пригрозили ЛукашенкоОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко

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мнения, белоруссия, владимир карасев, украина, россия, безопасность, политика