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Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе
Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе
Минэкономразвития России подготовило поправки к правилам работы системы "Электронная путевка", благодаря которым туристы смогут проверять свои путевки через... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T09:23
2026-06-23T09:23
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
госуслуги
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Минэкономразвития России подготовило поправки к правилам работы системы "Электронная путевка", благодаря которым туристы смогут проверять свои путевки через "Госуслуги". Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Для путешественников это может стать дополнительной защитой от мошенничества и удобным способом контролировать параметры тура. Для туроператоров, по оценке Правовой службы АТОР, принципиально новых обязанностей не появится", - говорится в сообщении.Согласно проекту постановления, в правила работы системы вводится новая статья 20.1, которая закрепляет юридическую и техническую связь между ГИС "Электронная путевка" и инфраструктурой "Госуслуг". Интеграция может заработать в тестовом или полноценном режиме уже осенью 2026 года. Сейчас документ проходит межведомственное согласование."То есть речь идет не о массовой рассылке "всем обо всем", а о более адресном информировании туристов", - пояснили в АТОР и добавили, что новый сервис не станет обязательным для туриста, от уведомлений можно будет отказаться через личный кабинет пользователя.При этом для туроператоров и турагентов возрастает значение аккуратного заполнения данных клиента, так как ошибка может привести к тому, что турист не увидит свой тур на "Госуслугах" или получит некорректные сведения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только море: возможности туристических кластеров в КрымуБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в КрымуИмеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, госуслуги, новости, россия
Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе

Российские путешественники смогут проверить свои туры через "Госуслуги"

09:23 23.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист
Турист - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Минэкономразвития России подготовило поправки к правилам работы системы "Электронная путевка", благодаря которым туристы смогут проверять свои путевки через "Госуслуги". Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Для путешественников это может стать дополнительной защитой от мошенничества и удобным способом контролировать параметры тура. Для туроператоров, по оценке Правовой службы АТОР, принципиально новых обязанностей не появится", - говорится в сообщении.
Согласно проекту постановления, в правила работы системы вводится новая статья 20.1, которая закрепляет юридическую и техническую связь между ГИС "Электронная путевка" и инфраструктурой "Госуслуг". Интеграция может заработать в тестовом или полноценном режиме уже осенью 2026 года. Сейчас документ проходит межведомственное согласование.
Туристы смогут видеть на "Госуслугах" сведения о поездках, получать уведомления о том, что путевка действительно зарегистрирована, а также об изменениях в туре или о чрезвычайных ситуациях, если в стране пребывания произойдет природная катастрофа или резкое ухудшение обстановки.
"То есть речь идет не о массовой рассылке "всем обо всем", а о более адресном информировании туристов", - пояснили в АТОР и добавили, что новый сервис не станет обязательным для туриста, от уведомлений можно будет отказаться через личный кабинет пользователя.
При этом для туроператоров и турагентов возрастает значение аккуратного заполнения данных клиента, так как ошибка может привести к тому, что турист не увидит свой тур на "Госуслугах" или получит некорректные сведения.
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Ассоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмГосуслугиНовостиРоссия
 
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