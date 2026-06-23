https://crimea.ria.ru/20260623/turisty-smogut-proverit-putevki-na-gosuslugakh---chto-izvestno-o-novom-servise-1157085185.html

Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе

Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе

Минэкономразвития России подготовило поправки к правилам работы системы "Электронная путевка", благодаря которым туристы смогут проверять свои путевки через... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T09:23

2026-06-23T09:23

2026-06-23T09:23

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

госуслуги

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Минэкономразвития России подготовило поправки к правилам работы системы "Электронная путевка", благодаря которым туристы смогут проверять свои путевки через "Госуслуги". Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Для путешественников это может стать дополнительной защитой от мошенничества и удобным способом контролировать параметры тура. Для туроператоров, по оценке Правовой службы АТОР, принципиально новых обязанностей не появится", - говорится в сообщении.Согласно проекту постановления, в правила работы системы вводится новая статья 20.1, которая закрепляет юридическую и техническую связь между ГИС "Электронная путевка" и инфраструктурой "Госуслуг". Интеграция может заработать в тестовом или полноценном режиме уже осенью 2026 года. Сейчас документ проходит межведомственное согласование."То есть речь идет не о массовой рассылке "всем обо всем", а о более адресном информировании туристов", - пояснили в АТОР и добавили, что новый сервис не станет обязательным для туриста, от уведомлений можно будет отказаться через личный кабинет пользователя.При этом для туроператоров и турагентов возрастает значение аккуратного заполнения данных клиента, так как ошибка может привести к тому, что турист не увидит свой тур на "Госуслугах" или получит некорректные сведения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только море: возможности туристических кластеров в КрымуБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в КрымуИмеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, госуслуги, новости, россия