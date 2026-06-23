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Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
Трехлетний малыш утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T19:31
2026-06-23T19:31
ростовская область
новости
дети
бассейн
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Трехлетний малыш утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.Начато уголовное производство по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).Обстоятельства трагедии устанавливаются, добавили в ведомстве.С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до начала сезона утонули четыре человекаНа Кубани ребенок провалился в глубокую яму – нашли только утромПятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, новости, дети, бассейн, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области

Трехлетний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске в Ростовской области

19:31 23.06.2026
 
© Ростовский СледкомСледователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в бассейне на территории аквапарка
Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в бассейне на территории аквапарка
© Ростовский Следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Трехлетний малыш утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.
"В следственный отдел по городу Батайску следственного управления СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о смерти трехлетнего мальчика в результате утопления в открытом бассейне аквапарка города", – говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).
Обстоятельства трагедии устанавливаются, добавили в ведомстве.
С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
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