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Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете
Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете
Юные тхэквондисты из Крыма принесли России первое место в общекомандном зачете на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо "Жемчужина Кыргызстана". В... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:09
2026-06-23T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Юные тхэквондисты из Крыма принесли России первое место в общекомандном зачете на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо "Жемчужина Кыргызстана". В общей сложности ребята завоевали 25 медалей. Об этом РИА Новости Крым сообщил старший тренер по неолимпийским видам спорта ЦСП Республики Крым Мемет Аблаев.Международные соревнования по тхэквондо проходили с 10 по 16 июня в городе Чолпан-Ата. На состязаниях собрались 470 лучших спортсменов из 11 стран.Так, в категории старше 18 лет второе место заняла Амина Исмаилова; в категории 15-17 лет три медали достались Осману Билялову; в категории 12-14 лет три медали завоевал Владислав Удовиченко, две медали Егор Костинский и еще две – Снежана Охрименко.В категории 10-11 лет победителями стали Дмитрий Прохоров – четыре медали, Давид Рыбаченко – три медали, у Марии Лазуренко и Ольги Лободы по две медали.Ранее две юные спортсменки из Крыма вошли в число лидеров по акробатическому и функциональному фитнесу на чемпионате мира. А сборная команда Севастополя стала абсолютным чемпионом в возрасте до 13 лет на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборствуКрымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITFКрымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
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спорт, крым, дети, киргизия, новости крыма
Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете

Крымские тхэквондисты вывели Россию в лидеры в общекомандном зачете в Кыргызстане

15:09 23.06.2026 (обновлено: 16:10 23.06.2026)
 
© Аблаев МеметСпортсмены из Крыма заняли призовые места на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо ГТФ "Жемчужина Кыргызстана"
Спортсмены из Крыма заняли призовые места на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо ГТФ Жемчужина Кыргызстана
© Аблаев Мемет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Юные тхэквондисты из Крыма принесли России первое место в общекомандном зачете на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо "Жемчужина Кыргызстана". В общей сложности ребята завоевали 25 медалей. Об этом РИА Новости Крым сообщил старший тренер по неолимпийским видам спорта ЦСП Республики Крым Мемет Аблаев.
"В турнире были заявлены 25 видов спорта, как игровые, так и единоборства.10 спортсменов представили нашу республику в составе сборной Россию на этом турнире, и в общей сложности заработали 25 медалей. По итогу, в общекомандном зачете Россия вышла в лидеры и заняла первое место", - рассказал тренер.
Международные соревнования по тхэквондо проходили с 10 по 16 июня в городе Чолпан-Ата. На состязаниях собрались 470 лучших спортсменов из 11 стран.
© Аблаев МеметСпортсмены из Крыма заняли призовые места на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо ГТФ "Жемчужина Кыргызстана"
Спортсмены из Крыма заняли призовые места на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо ГТФ Жемчужина Кыргызстана
© Аблаев Мемет
Спортсмены из Крыма заняли призовые места на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо ГТФ "Жемчужина Кыргызстана"
Так, в категории старше 18 лет второе место заняла Амина Исмаилова; в категории 15-17 лет три медали достались Осману Билялову; в категории 12-14 лет три медали завоевал Владислав Удовиченко, две медали Егор Костинский и еще две – Снежана Охрименко.
В категории 10-11 лет победителями стали Дмитрий Прохоров – четыре медали, Давид Рыбаченко – три медали, у Марии Лазуренко и Ольги Лободы по две медали.
"Спортсмены прошли большой этап подготовки, благодаря чему смогли подняться на высокие ступени пьедестала, поднимая флаг Российской Федерации на международной арене. Они являются гордостью страны и всей Республики Крым", - сказал Мемет Аблаев.
Ранее две юные спортсменки из Крыма вошли в число лидеров по акробатическому и функциональному фитнесу на чемпионате мира. А сборная команда Севастополя стала абсолютным чемпионом в возрасте до 13 лет на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию.
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