https://crimea.ria.ru/20260623/tkhekvondisty-iz-kryma-vyveli-rossiyu-v-lidery-v-komandnom-zachete-1157093443.html

Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете

Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете

Юные тхэквондисты из Крыма принесли России первое место в общекомандном зачете на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо "Жемчужина Кыргызстана". В... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T15:09

2026-06-23T15:09

2026-06-23T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Юные тхэквондисты из Крыма принесли России первое место в общекомандном зачете на Десятых юбилейных Международных играх по тхэквондо "Жемчужина Кыргызстана". В общей сложности ребята завоевали 25 медалей. Об этом РИА Новости Крым сообщил старший тренер по неолимпийским видам спорта ЦСП Республики Крым Мемет Аблаев.Международные соревнования по тхэквондо проходили с 10 по 16 июня в городе Чолпан-Ата. На состязаниях собрались 470 лучших спортсменов из 11 стран.Так, в категории старше 18 лет второе место заняла Амина Исмаилова; в категории 15-17 лет три медали достались Осману Билялову; в категории 12-14 лет три медали завоевал Владислав Удовиченко, две медали Егор Костинский и еще две – Снежана Охрименко.В категории 10-11 лет победителями стали Дмитрий Прохоров – четыре медали, Давид Рыбаченко – три медали, у Марии Лазуренко и Ольги Лободы по две медали.Ранее две юные спортсменки из Крыма вошли в число лидеров по акробатическому и функциональному фитнесу на чемпионате мира. А сборная команда Севастополя стала абсолютным чемпионом в возрасте до 13 лет на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборствуКрымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITFКрымчанин победил на Первенстве России по велоспорту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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