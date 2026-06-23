https://crimea.ria.ru/20260623/smerch-obrushilsya-na-sverdlovskuyu-oblast-postradali-16-chelovek-1157084010.html
Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек
Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек
97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T06:23
2026-06-23T06:23
2026-06-23T06:23
свердловская область
смерч
происшествия
стихия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет РИА Новости.В соцсетях жители выкладывали кадры, на которых видна большая воронка, которая гнет деревья и движется в сторону жилых строений. По данным ученых, это был смерч.В городе ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы. Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал несколько десятков крыш и повредил семь машин. Обесточены более четырех тысяч частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
свердловская область
РИА Новости Крым
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2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кушве
Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кушве
2026-06-23T06:23
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PT1M01S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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свердловская область, смерч, происшествия, стихия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), видео
Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет РИА Новости.
2026-06-23T06:23
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Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек
В Свердловской области смерч повредил 97 домов – пострадали 16 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет РИА Новости.
В соцсетях жители выкладывали кадры, на которых видна большая воронка, которая гнет деревья и движется в сторону жилых строений. По данным ученых, это был смерч.
"По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток", — говорится в заявлении.
В городе ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы.
За медицинской помощью обратились 16 человек.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал несколько десятков крыш и повредил семь машин. Обесточены более четырех тысяч частных домов.
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