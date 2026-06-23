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Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек
Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек
97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T06:23
2026-06-23T06:23
свердловская область
смерч
происшествия
стихия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет РИА Новости.В соцсетях жители выкладывали кадры, на которых видна большая воронка, которая гнет деревья и движется в сторону жилых строений. По данным ученых, это был смерч.В городе ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы. Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал несколько десятков крыш и повредил семь машин. Обесточены более четырех тысяч частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кушве
Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кушве
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свердловская область, смерч, происшествия, стихия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), видео
Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет РИА Новости.
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Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек

В Свердловской области смерч повредил 97 домов – пострадали 16 человек

06:23 23.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет РИА Новости.
В соцсетях жители выкладывали кадры, на которых видна большая воронка, которая гнет деревья и движется в сторону жилых строений. По данным ученых, это был смерч.
"По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток", — говорится в заявлении.
В городе ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы.
За медицинской помощью обратились 16 человек.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал несколько десятков крыш и повредил семь машин. Обесточены более четырех тысяч частных домов.
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Свердловская областьСмерчПроисшествияСтихияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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