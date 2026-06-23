https://crimea.ria.ru/20260623/smerch-obrushilsya-na-sverdlovskuyu-oblast-postradali-16-chelovek-1157084010.html

Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек

Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек

97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T06:23

2026-06-23T06:23

2026-06-23T06:23

свердловская область

смерч

происшествия

стихия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 97 домов повреждены и 16 человек пострадали во время смерча, который обрушился на город Кушка в Свердловской области. Об этом со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет РИА Новости.В соцсетях жители выкладывали кадры, на которых видна большая воронка, которая гнет деревья и движется в сторону жилых строений. По данным ученых, это был смерч.В городе ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы. Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал несколько десятков крыш и повредил семь машин. Обесточены более четырех тысяч частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кушве Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кушве 2026-06-23T06:23 true PT1M01S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, смерч, происшествия, стихия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), видео