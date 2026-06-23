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Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане
Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане
В Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:44
2026-06-23T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что за сутки в городе уничтожено до 35 украинских военных, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.Ранее сообщалось, что последнюю артерию снабжения ВСУ в городе, а именно переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки, военные России уничтожили прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направленииКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраМожет ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане

В Красном Лимане российские штурмовики выбили ВСУ из пяти опорных пунктов и 52 зданий

12:44 23.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРасчеты РСЗО "Град" ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты РСЗО Град ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что за сутки в городе уничтожено до 35 украинских военных, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
Ранее сообщалось, что последнюю артерию снабжения ВСУ в городе, а именно переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки, военные России уничтожили прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
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