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Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане
Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане
В Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:44
2026-06-23T12:44
2026-06-23T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что за сутки в городе уничтожено до 35 украинских военных, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.Ранее сообщалось, что последнюю артерию снабжения ВСУ в городе, а именно переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки, военные России уничтожили прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направленииКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраМожет ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане
В Красном Лимане российские штурмовики выбили ВСУ из пяти опорных пунктов и 52 зданий