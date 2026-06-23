https://crimea.ria.ru/20260623/sever-i-zapad-kryma-polnostyu-obestocheny-1157085839.html

Север и запад Крыма полностью обесточены

Север и запад Крыма полностью обесточены - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Север и запад Крыма полностью обесточены

Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены четыре города и четыре района на севере и западе полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T09:12

2026-06-23T09:12

2026-06-23T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены четыре города и четыре района на севере и западе полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения в нескольких районах региона поставлена на контроль прокуратуры Крыма." Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в прокуратуре республики", - отметили в надзорном ведомстве.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красногвардейский район Крыма обесточенВ Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВ Ялте отключат ночное освещение улиц

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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