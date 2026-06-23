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Север и запад Крыма полностью обесточены - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Север и запад Крыма полностью обесточены
Север и запад Крыма полностью обесточены - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Север и запад Крыма полностью обесточены
Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены четыре города и четыре района на севере и западе полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T09:12
2026-06-23T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены четыре города и четыре района на севере и западе полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения в нескольких районах региона поставлена на контроль прокуратуры Крыма." Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в прокуратуре республики", - отметили в надзорном ведомстве.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красногвардейский район Крыма обесточенВ Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВ Ялте отключат ночное освещение улиц
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Север и запад Крыма полностью обесточены

Четыре города и четыре района Крыма во вторник остались без электричества

09:12 23.06.2026 (обновлено: 09:29 23.06.2026)
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены четыре города и четыре района на севере и западе полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения в нескольких районах региона поставлена на контроль прокуратуры Крыма.
" Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в прокуратуре республики", - отметили в надзорном ведомстве.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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