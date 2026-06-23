https://crimea.ria.ru/20260623/sapery-dnepra-razminiruyut-dorogi-dlya-nastupleniya-na-orekhovskom-napravlenii-1157087283.html

Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении

Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении

Инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T10:06

2026-06-23T10:06

2026-06-23T10:06

запорожская область

новости сво

группировка войск "днепр"

разминирование

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Противник ночью дистанционно разбрасывает мины на дороги с помощью тяжелых БПЛА. Кроме того, при отступлении украинские боевики минируют возможные маршруты движения вблизи покидаемых позиций, чтобы максимально затруднить продвижение российской армии, уточнили в Минобороны.Для безопасного обезвреживания дистанционно установленных взрывоопасных предметов применяются специально оборудованные НРТК, оснащенные тралом с тяжелыми катками.Ежедневно операторы комплекса обследует дороги и подъездные пути к линии боевого соприкосновения, уничтожая взрывоопасные предметы методом наезда.В оборонном ведомстве подчеркнули, что наземный робототехнический комплекс позволяет проводить разминирование, не подвергая риску жизни и здоровье саперов. Управление им осуществляется с помощью специального пульта с достаточно большого расстояния. Также благодаря НРТК поддерживается высокий темп разминирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской областиНа крымском полуострове увеличат количество саперовОсобая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе

https://crimea.ria.ru/20260618/pryatalis-v-domakh-boytsy-dnepra-razbili-punkt-upravleniya-dronami-vsu-1156971239.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, группировка войск "днепр", разминирование, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф