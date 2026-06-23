https://crimea.ria.ru/20260623/sapery-dnepra-razminiruyut-dorogi-dlya-nastupleniya-na-orekhovskom-napravlenii-1157087283.html
Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
Инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:06
2026-06-23T10:06
2026-06-23T10:06
запорожская область
новости сво
группировка войск "днепр"
разминирование
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Противник ночью дистанционно разбрасывает мины на дороги с помощью тяжелых БПЛА. Кроме того, при отступлении украинские боевики минируют возможные маршруты движения вблизи покидаемых позиций, чтобы максимально затруднить продвижение российской армии, уточнили в Минобороны.Для безопасного обезвреживания дистанционно установленных взрывоопасных предметов применяются специально оборудованные НРТК, оснащенные тралом с тяжелыми катками.Ежедневно операторы комплекса обследует дороги и подъездные пути к линии боевого соприкосновения, уничтожая взрывоопасные предметы методом наезда.В оборонном ведомстве подчеркнули, что наземный робототехнический комплекс позволяет проводить разминирование, не подвергая риску жизни и здоровье саперов. Управление им осуществляется с помощью специального пульта с достаточно большого расстояния. Также благодаря НРТК поддерживается высокий темп разминирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской областиНа крымском полуострове увеличат количество саперовОсобая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе
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запорожская область, новости сво, группировка войск "днепр", разминирование, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
Саперы группировки "Днепр" разминируют пути для наступления на Ореховском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Противник ночью дистанционно разбрасывает мины на дороги с помощью тяжелых БПЛА. Кроме того, при отступлении украинские боевики минируют возможные маршруты движения вблизи покидаемых позиций, чтобы максимально затруднить продвижение российской армии, уточнили в Минобороны.
"В связи с этим саперы-гвардейцы группировки "Днепр" ежедневно проводят работы по разминированию дорог для беспрепятственного продвижения боевой и специальной военной техники для подвоза личного состава и его ротации на линии боевого соприкосновения, доставки продуктов, боеприпасов и других материальных средств боевым подразделениям, а также продвижения личного состава при наступлении", - отметили в ведомстве.
Для безопасного обезвреживания дистанционно установленных взрывоопасных предметов применяются специально оборудованные НРТК, оснащенные тралом с тяжелыми катками.
Ежедневно операторы комплекса обследует дороги и подъездные пути к линии боевого соприкосновения, уничтожая взрывоопасные предметы методом наезда.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что наземный робототехнический комплекс позволяет проводить разминирование, не подвергая риску жизни и здоровье саперов. Управление им осуществляется с помощью специального пульта с достаточно большого расстояния. Также благодаря НРТК поддерживается высокий темп разминирования.
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