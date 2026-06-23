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Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года
Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года
Переход на новую модель высшего образования завершится в течение трех лет. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T17:12
2026-06-23T17:12
валерий фальков
высшее образование
новости
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Переход на новую модель высшего образования завершится в течение трех лет. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Он подчеркнул, что указанный плавный переход планируется завершить в предстоящие три года. Также отметил сохраняющуюся высокую доступность высшего образования. Для приема в этом году установлено 620 481 бюджетное место, это чуть больше, чем в прошлом году."При этом основная часть бюджетных мест, как мы и договаривались с вами, 73%, чуть больше 454 тысяч, распределена среди вузов регионов", – сказал министр.13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике, сообщала ранее пресс-служба республиканского Госсовета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документовНа "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузыВедущие вузы России изменили правила приема абитуриентов
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валерий фальков, высшее образование, новости, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), россия
Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года

Российские вузы перейдут на новую модель образования в течение трех лет – Фальков

17:12 23.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота приемной комиссии в университете
Работа приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Переход на новую модель высшего образования завершится в течение трех лет. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"При этом переходе (на новую модель высшего образования – ред.) главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы все плавно перетекало. Чтобы это было понятно и работодателям, это было понятно и тем, кто поступает", – сказал Фальков на совещании.
Он подчеркнул, что указанный плавный переход планируется завершить в предстоящие три года. Также отметил сохраняющуюся высокую доступность высшего образования. Для приема в этом году установлено 620 481 бюджетное место, это чуть больше, чем в прошлом году.
"При этом основная часть бюджетных мест, как мы и договаривались с вами, 73%, чуть больше 454 тысяч, распределена среди вузов регионов", – сказал министр.
13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике, сообщала ранее пресс-служба республиканского Госсовета.
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Валерий ФальковВысшее образованиеНовостиМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)Россия
 
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