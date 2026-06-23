https://crimea.ria.ru/20260623/rossiyskie-vuzy-pereydut-na-novuyu-model-obrazovaniya-za-tri-goda-1157107569.html

Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года

Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года

Переход на новую модель высшего образования завершится в течение трех лет. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T17:12

2026-06-23T17:12

2026-06-23T17:12

валерий фальков

высшее образование

новости

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Переход на новую модель высшего образования завершится в течение трех лет. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Он подчеркнул, что указанный плавный переход планируется завершить в предстоящие три года. Также отметил сохраняющуюся высокую доступность высшего образования. Для приема в этом году установлено 620 481 бюджетное место, это чуть больше, чем в прошлом году."При этом основная часть бюджетных мест, как мы и договаривались с вами, 73%, чуть больше 454 тысяч, распределена среди вузов регионов", – сказал министр.13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике, сообщала ранее пресс-служба республиканского Госсовета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документовНа "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузыВедущие вузы России изменили правила приема абитуриентов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, высшее образование, новости, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), россия