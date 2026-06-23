https://crimea.ria.ru/20260623/rossiyskaya-meditsina-v-etom-godu-poluchit-230-tysyach-molodykh-spetsialistov-1157111311.html

Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов

Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России. Об этом он заявил во... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T20:48

2026-06-23T20:48

2026-06-23T20:48

медицина

образование в россии

россия

михаил мурашко

минздрав рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России. Об этом он заявил во вторник на совещании Президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.Подготовку кадров глава профильного министерства назвал ключевым условием обеспечения качества и доступности медицинской помощи. В этой связи по инициативе правительства был принят закон, который официально сформировал в системе здравоохранения наставничество. Закон вступили в силу с марта этого года. Во все регионы направлены подробные рекомендации.Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в КрымуАксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в КрымуВ Крыму не хватает бригад скорой помощи на летний сезон: что будут делать

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, образование в россии, россия, михаил мурашко, минздрав рф