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Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов
Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России. Об этом он заявил во... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T20:48
2026-06-23T20:48
2026-06-23T20:48
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России. Об этом он заявил во вторник на совещании Президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.Подготовку кадров глава профильного министерства назвал ключевым условием обеспечения качества и доступности медицинской помощи. В этой связи по инициативе правительства был принят закон, который официально сформировал в системе здравоохранения наставничество. Закон вступили в силу с марта этого года. Во все регионы направлены подробные рекомендации.Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в КрымуАксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в КрымуВ Крыму не хватает бригад скорой помощи на летний сезон: что будут делать
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медицина, образование в россии, россия, михаил мурашко, минздрав рф
Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов
230 тысяч молодых специалистов придут в медицинскую отрасль России в этом году – министр