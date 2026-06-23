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Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин
Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин
Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T16:54
2026-06-23T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в онлайн режиме.Он подчеркнул, что таким образом Киев пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо и заявляет по разным каналам. В этой связи президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, новости сво
Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин

Путин: Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля

16:54 23.06.2026 (обновлено: 16:57 23.06.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в онлайн режиме.

"Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", – констатировал российский лидер.

Он подчеркнул, что таким образом Киев пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо и заявляет по разным каналам. В этой связи президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
"Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", – заявил президент.
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