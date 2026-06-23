https://crimea.ria.ru/20260623/rossiya-primet-mery-dlya-snizheniya-posledstviy-udarov-vsu-do-nulya--putin-1157106394.html

Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин

Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин

Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T16:54

2026-06-23T16:54

2026-06-23T16:57

владимир путин (политик)

россия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в онлайн режиме.Он подчеркнул, что таким образом Киев пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо и заявляет по разным каналам. В этой связи президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260622/mozhet-li-radikalnyy-udar-po-ukraine-priblizit-okonchanie-konflikta--mnenie-1157065961.html

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2026

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владимир путин (политик), россия, новости сво