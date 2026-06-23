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Россия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Россия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин
Россия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Россия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин
Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками высших... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:59
2026-06-23T13:59
владимир путин (политик)
россия
безопасность
нато
коллективный запад
новости
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Путин отметил, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства, подчеркнул он.При этом российский лидер указал, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью госпереворота, то теперь на Западе открыто говорят о том, что они готовятся к войне с РФ, наращивают военные наступательные бюджеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит РоссияВо Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с РоссиейСлов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
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владимир путин (политик), россия, безопасность, нато, коллективный запад, новости, политика, внешняя политика
Россия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин

Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы – Путин

13:59 23.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
"Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. В соответствии с государственной программой вооружений, последовательно модернизируются ядерная триада и сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота", - сказал глава государства.
Путин отметил, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства, подчеркнул он.
При этом российский лидер указал, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью госпереворота, то теперь на Западе открыто говорят о том, что они готовятся к войне с РФ, наращивают военные наступательные бюджеты.
"При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - добавил Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияБезопасностьНАТОКоллективный ЗападНовостиПолитикаВнешняя политика
 
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