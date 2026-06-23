https://crimea.ria.ru/20260623/pyat-poezdov-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-perekrytiya-mosta-1157088940.html

Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста

Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста

Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются по пути из Крыма на 1,5-4,5 часа. Это связано с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T10:56

2026-06-23T10:56

2026-06-23T10:57

поезд

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются по пути из Крыма на 1,5-4,5 часа. Это связано с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - отметили в компании.Ранее сообщалось, что Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Движение перекрывали во время опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост – обстановка к утру вторникаПоезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в КерчиКак в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления

крым

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, крым, крымский мост