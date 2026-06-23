Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за ночного перекрытия моста
10:56 23.06.2026 (обновлено: 10:57 23.06.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются по пути из Крыма на 1,5-4,5 часа. Это связано с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
- —Поезд № 168/167 Симферополь - Москва, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 1,5 часа;
- —поезд № 028/027 Симферополь - Москва, отправлением 22 июня, - на 2 часа;
- —поезд № 008/007 Керчь - Москва, отправлением 22 июня, - на 4,5 часа;
- —поезд № 068/067 Керчь - Москва, отправлением 23 июня, - на 4,5 часа;
- —поезд № 194/193 Керчь - Челябинск, отправлением 23 июня, - на 1,5 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Движение перекрывали во время опасности.
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