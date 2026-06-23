Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/pyat-poezdov-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-perekrytiya-mosta-1157088940.html
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста
Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются по пути из Крыма на 1,5-4,5 часа. Это связано с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:56
2026-06-23T10:57
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
крым
крымский мост
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156704775_0:333:1920:1413_1920x0_80_0_0_965a5e851f9470cbcf75fab929d5855e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются по пути из Крыма на 1,5-4,5 часа. Это связано с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - отметили в компании.Ранее сообщалось, что Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Движение перекрывали во время опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост – обстановка к утру вторникаПоезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в КерчиКак в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156704775_36:0:1920:1413_1920x0_80_0_0_0722152ee0e17665eab41651d6f88a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, крым, крымский мост
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста

Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за ночного перекрытия моста

10:56 23.06.2026 (обновлено: 10:57 23.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются по пути из Крыма на 1,5-4,5 часа. Это связано с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
  • Поезд № 168/167 Симферополь - Москва, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 1,5 часа;
  • поезд № 028/027 Симферополь - Москва, отправлением 22 июня, - на 2 часа;
  • поезд № 008/007 Керчь - Москва, отправлением 22 июня, - на 4,5 часа;
  • поезд № 068/067 Керчь - Москва, отправлением 23 июня, - на 4,5 часа;
  • поезд № 194/193 Керчь - Челябинск, отправлением 23 июня, - на 1,5 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Движение перекрывали во время опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост – обстановка к утру вторника
Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи
Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления
 
ПоездПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессКрымКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя
11:41Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия
11:36Правительство Литвы уходит в отставку
11:19Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет
11:11Установлены причастные к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянске
11:03В Симферополе горит склад
10:56Пять поездов из Крыма задерживаются в пути из-за перекрытия моста
10:52В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
10:4520 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
10:39Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом
10:31"Cosmos Hotel Атлантис Курорт и Термы" стал победителем премии URBAN
10:27В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность
10:22290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю
10:12В Крыму возобновили движение электричек на одном участке
10:06Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
09:56Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов
09:43Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно
09:39В России выявили завозной случай крайне опасного заболевания
09:23Туристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе
09:12Север и запад Крыма полностью обесточены
Лента новостейМолния