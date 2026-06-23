https://crimea.ria.ru/20260623/pvo-sbila-pyat-krylatykh-raket-storm-shadow-1157094212.html

ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 23.06.2026

ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

Пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны России за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T12:33

2026-06-23T12:33

2026-06-23T12:33

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

пво

storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны России за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов. Всего за минувшую ночь сбили 143 украинских беспилотника.Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, storm shadow