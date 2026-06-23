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ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 23.06.2026
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
Пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны России за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:33
2026-06-23T12:33
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
пво
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны России за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов. Всего за минувшую ночь сбили 143 украинских беспилотника.Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, storm shadow
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow

Силы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки

12:33 23.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны России за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Ранее силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов. Всего за минувшую ночь сбили 143 украинских беспилотника.
Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПВОStorm Shadow
 
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