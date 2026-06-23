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ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 23.06.2026
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
Пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны России за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:33
2026-06-23T12:33
2026-06-23T12:33
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны России за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов. Всего за минувшую ночь сбили 143 украинских беспилотника.Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, storm shadow
ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
Силы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки