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Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России в попытке раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T14:52
2026-06-23T14:52
2026-06-23T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России в попытке раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебным заведений.В то же время происходящее на фронте Киев выносит за скобки, добавил глава государства.По словам Путина, страны Запада пока не дошли до того, чтобы со своих территорий наносить удары по РФ, поскольку они понимают, что будет ответный удар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островомОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
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Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре РФ в попытке раскачать общество – Путин