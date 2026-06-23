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Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником

Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником

Президент России Владимир Путин назначил экс-лидера Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T15:16

2026-06-23T15:16

2026-06-23T15:33

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кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил экс-лидера Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Гаглоев на своем сайте объявил о сложении полномочий президента Южной Осетии и сообщил, что накануне встретился с Владимиром Путиным и получил от российского лидера предложение перейти на работу в администрацию президента РФ в качестве советника главы государства и содействовать реализации договора между Россией и Южной Осетией.Временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова.Алан Гаглоев возглавлял Южную Осетию с 2022 по 2026 годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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южная осетия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), южная осетия, алан гаглоев, кадровые перестановки