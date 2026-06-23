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Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником
Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником
Президент России Владимир Путин назначил экс-лидера Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:16
2026-06-23T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил экс-лидера Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Гаглоев на своем сайте объявил о сложении полномочий президента Южной Осетии и сообщил, что накануне встретился с Владимиром Путиным и получил от российского лидера предложение перейти на работу в администрацию президента РФ в качестве советника главы государства и содействовать реализации договора между Россией и Южной Осетией.Временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова.Алан Гаглоев возглавлял Южную Осетию с 2022 по 2026 годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, россия, владимир путин (политик), южная осетия, алан гаглоев, кадровые перестановки
Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником

Экс-президент Южной Осетии Гаглоев назначен советником президента РФ – указ Путина

15:16 23.06.2026 (обновлено: 15:33 23.06.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил экс-лидера Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником Президента Российской Федерации", – говорится в документе.
Гаглоев на своем сайте объявил о сложении полномочий президента Южной Осетии и сообщил, что накануне встретился с Владимиром Путиным и получил от российского лидера предложение перейти на работу в администрацию президента РФ в качестве советника главы государства и содействовать реализации договора между Россией и Южной Осетией.
Временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова.
Алан Гаглоев возглавлял Южную Осетию с 2022 по 2026 годы.
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НовостиРоссияВладимир Путин (политик)Южная ОсетияАлан ГаглоевКадровые перестановки
 
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