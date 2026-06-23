https://crimea.ria.ru/20260623/prezidentskiy-polk-fso-rossii-udostoen-ordena-zhukova-1157116994.html

Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова

Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова

Орден Жукова Президентскому полку ФСО (Федеральная служба охраны) Российской Федерации вручил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T20:30

2026-06-23T20:30

2026-06-23T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Орден Жукова Президентскому полку ФСО (Федеральная служба охраны) Российской Федерации вручил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, пишет РИА Новости.Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. В свою очередь, военнослужащие Президентского полка встретили высокую награду, присвоенную подразделению к его 90-летию, троекратным "ура".В мероприятии принимали участие руководство ФСО, ветераны службы.Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручал государственные награды героям специальной военной операции, космонавтам-испытателям, деятелям культуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в КрымуВ Севастополе учреждены четыре новые медалиПутин наградил Гладкова орденом Александра Невского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), награды, фсо, новости, россия