Рейтинг@Mail.ru
Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/prezidentskiy-polk-fso-rossii-udostoen-ordena-zhukova-1157116994.html
Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова
Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова
Орден Жукова Президентскому полку ФСО (Федеральная служба охраны) Российской Федерации вручил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T20:30
2026-06-23T20:52
владимир путин (политик)
награды
фсо
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157117120_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b417edb9a3969a4959da000326750c94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Орден Жукова Президентскому полку ФСО (Федеральная служба охраны) Российской Федерации вручил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, пишет РИА Новости.Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. В свою очередь, военнослужащие Президентского полка встретили высокую награду, присвоенную подразделению к его 90-летию, троекратным "ура".В мероприятии принимали участие руководство ФСО, ветераны службы.Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручал государственные награды героям специальной военной операции, космонавтам-испытателям, деятелям культуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в КрымуВ Севастополе учреждены четыре новые медалиПутин наградил Гладкова орденом Александра Невского
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157117120_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2e69d6f9ba318b87730059cdfcfeac0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), награды, фсо, новости, россия
Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова

Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России в Кремле

20:30 23.06.2026 (обновлено: 20:52 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРазвод пеших и конных караулов Президентского полка ФСО России
Развод пеших и конных караулов Президентского полка ФСО России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Орден Жукова Президентскому полку ФСО (Федеральная служба охраны) Российской Федерации вручил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, пишет РИА Новости.
Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. В свою очередь, военнослужащие Президентского полка встретили высокую награду, присвоенную подразделению к его 90-летию, троекратным "ура".

"Хочу поблагодарить вас за службу, за решимость и верность присяге, своему народу, за мужество в сложное время испытаний, когда решалась судьба России. Знаем, что вы никогда не подведете и впредь будете достойно решать все поставленные задачи", - сказал президент.

В мероприятии принимали участие руководство ФСО, ветераны службы.
Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручал государственные награды героям специальной военной операции, космонавтам-испытателям, деятелям культуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму
В Севастополе учреждены четыре новые медали
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
 
Владимир Путин (политик)НаградыФСОНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Новости Крыма: 31 беспилотник ВСУ сбит над полуостровом и еще семью регионами РФ
20:48Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов
20:38В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
20:30Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова
20:24В России вырос уровень трудоустройства выпускников
20:05Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина
19:47В Крыму 24 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
19:31Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
19:10Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
18:48Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду
18:28Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
18:10Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
17:55Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются
17:47Два поезда крымского направления отправятся из Керчи раньше графика
17:28Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником
17:12Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года
16:54Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин
16:28Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми
16:18Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:07В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния