https://crimea.ria.ru/20260623/pravitelstvo-litvy-ukhodit-v-otstavku-1157091339.html
Правительство Литвы уходит в отставку
Правительство Литвы уходит в отставку - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Правительство Литвы уходит в отставку
Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:36
2026-06-23T11:36
2026-06-23T11:36
литва
в мире
политика
прибалтика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/03/140344_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_da6ae255a06893a8afbfd40bffe0bc1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости.Она также поблагодарила всех министров за работу.Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс. Ранее он заявлял, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Синкявичюс станет третьим премьером с момента выборов осенью 2024 года.В последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис. Правящие социал-демократы решили прекратить сотрудничество с партией "Заря Немана" и исключить ее из правительства, заменить на партию "Во имя Литвы". Одновременно будет меняться и состав правительства.Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене пригрозила отправить своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину из-за отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на угрозы НАТО в отношении КалининградаВ Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
литва
прибалтика
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/03/140344_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_add16694c5217595a57fdd2cf7769e45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, в мире, политика, прибалтика, новости
Правительство Литвы уходит в отставку
Кабинет министров Литвы во главе с Ингой Ругинене подал в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня принимаем решение об отставке", - заявила Ругинене на заседании Кабинета министров Литвы.
Она также поблагодарила всех министров за работу.
Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс. Ранее он заявлял, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Синкявичюс станет третьим премьером с момента выборов осенью 2024 года.
В последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис. Правящие социал-демократы решили прекратить сотрудничество с партией "Заря Немана" и исключить ее из правительства, заменить на партию "Во имя Литвы". Одновременно будет меняться и состав правительства.
Ранее сообщалось
, что министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене пригрозила отправить своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину из-за отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: