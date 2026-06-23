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Правительство Литвы уходит в отставку - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Правительство Литвы уходит в отставку
Правительство Литвы уходит в отставку - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Правительство Литвы уходит в отставку
Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:36
2026-06-23T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости.Она также поблагодарила всех министров за работу.Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс. Ранее он заявлял, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Синкявичюс станет третьим премьером с момента выборов осенью 2024 года.В последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис. Правящие социал-демократы решили прекратить сотрудничество с партией "Заря Немана" и исключить ее из правительства, заменить на партию "Во имя Литвы". Одновременно будет меняться и состав правительства.Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене пригрозила отправить своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину из-за отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на угрозы НАТО в отношении КалининградаВ Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
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РИА Новости Крым
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96
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литва, в мире, политика, прибалтика, новости
Правительство Литвы уходит в отставку

Кабинет министров Литвы во главе с Ингой Ругинене подал в отставку

11:36 23.06.2026
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Литвы
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

"Сегодня принимаем решение об отставке", - заявила Ругинене на заседании Кабинета министров Литвы.

Она также поблагодарила всех министров за работу.
Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс. Ранее он заявлял, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Синкявичюс станет третьим премьером с момента выборов осенью 2024 года.
В последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис. Правящие социал-демократы решили прекратить сотрудничество с партией "Заря Немана" и исключить ее из правительства, заменить на партию "Во имя Литвы". Одновременно будет меняться и состав правительства.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене пригрозила отправить своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину из-за отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
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