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Правительство Литвы уходит в отставку

Правительство Литвы уходит в отставку - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Правительство Литвы уходит в отставку

Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T11:36

2026-06-23T11:36

2026-06-23T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Об этом пишет РИА Новости.Она также поблагодарила всех министров за работу.Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс. Ранее он заявлял, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Синкявичюс станет третьим премьером с момента выборов осенью 2024 года.В последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис. Правящие социал-демократы решили прекратить сотрудничество с партией "Заря Немана" и исключить ее из правительства, заменить на партию "Во имя Литвы". Одновременно будет меняться и состав правительства.Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене пригрозила отправить своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину из-за отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на угрозы НАТО в отношении КалининградаВ Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, в мире, политика, прибалтика, новости