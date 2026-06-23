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Пожар на складе в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Пожар на складе в Симферополе потушили
Пожар на складе в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Пожар на складе в Симферополе потушили
Огнеборцы ликвидировали возгорание на складе в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:54
2026-06-23T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Огнеборцы ликвидировали возгорание на складе в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Пожар на складе в Симферополе вспыхнул утром во вторник. Огонь охватил 140 "квадратов".Уточняется, что площадь возгорания на момент ликвидации огня не изменилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажкеЗагорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человекДва человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
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крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
Пожар на складе в Симферополе потушили

В Симферополе потушили горящий на 140 квадратах склад

12:54 23.06.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе горит склад
В Симферополе горит склад
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Огнеборцы ликвидировали возгорание на складе в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
Пожар на складе в Симферополе вспыхнул утром во вторник. Огонь охватил 140 "квадратов".
"12:24 – ликвидация пожара", – проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что площадь возгорания на момент ликвидации огня не изменилась.
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