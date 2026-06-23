https://crimea.ria.ru/20260623/pochemu-evropa-khochet-nemedlennogo-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1157093857.html

Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на Украине

Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на Украине - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на Украине

Европа хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку для накачки Киева новым оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T12:32

2026-06-23T12:32

2026-06-23T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Европа хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку для накачки Киева новым оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования конфликта.Кроме того, прекращение огня нужно Европе для развертывания на подконтрольной Киеву территории оккупационных сил с антироссийским мандатом под флагом так называемой "коалиции желающих", добавил глава российского дипведомства.По словам Лаврова, у России нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев.Он также отметил, что Европа недипломатично лезет со своими оценками переговоров по Украине, "настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с РоссиейВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и СШАВопрос о переговорах с Россией разделил Евросоюз на два лагеря – СМИ

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сергей лавров, европа, россия, новости сво, украина, политика, внешняя политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)