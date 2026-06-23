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Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина
Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина
В Сочи задержан местный житель, который оставлял на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T20:05
2026-06-23T20:05
наказание за дискредитацию вс россии
сочи
правосудие
умвд россии по краснодарскому краю
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Сочи задержан местный житель, который оставлял на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю."Сотрудниками сочинской полиции от представителей кредитно-финансовой организации была получена информация о том, что в одном из банкоматов клиентом внесена купюра с надписями, дискредитирующими ВС РФ", - говорится в сообщении.Оперативники установили личность владельца банковской карты. Им оказался 60-летний уроженец Самарской области, который больше десяти лет проживал в Сочи. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.По решению суда мужчина обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, уточнили в главке. Также он получил десять суток ареста, поскольку, находясь в здании суда оказал активное неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, добавили в ведомстве.Ранее в Севастополе задержали 23-летнего местного жителя за экстремистские комментарии в сети. Студент призывал убивать русских и снимать на камеру. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетяхЖительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВОВ Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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наказание за дискредитацию вс россии , сочи, правосудие, умвд россии по краснодарскому краю, новости
Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина

В Сочи за дискредитирующие ВС РФ надписи на купюрах задержан местный житель

20:05 23.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнятие денег через банкомат
Снятие денег через банкомат - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Сочи задержан местный житель, который оставлял на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
"Сотрудниками сочинской полиции от представителей кредитно-финансовой организации была получена информация о том, что в одном из банкоматов клиентом внесена купюра с надписями, дискредитирующими ВС РФ", - говорится в сообщении.
Оперативники установили личность владельца банковской карты. Им оказался 60-летний уроженец Самарской области, который больше десяти лет проживал в Сочи. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.
Полицейским задержанный рассказал, что купил штамп самонаборной печати, при помощи которого набирал тексты, дискредитирующие армию России, и наносил их на различные купюры. Испорченные банкноты он дважды в месяц вносил на личный банковский счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. При этом фотографии купюр отправлял администратору одного из каналов в мессенджере.
По решению суда мужчина обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, уточнили в главке. Также он получил десять суток ареста, поскольку, находясь в здании суда оказал активное неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, добавили в ведомстве.
Ранее в Севастополе задержали 23-летнего местного жителя за экстремистские комментарии в сети. Студент призывал убивать русских и снимать на камеру. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Наказание за дискредитацию ВС РоссииСочиПравосудиеУМВД России по Краснодарскому краюНовости
 
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