https://crimea.ria.ru/20260623/pisal-na-kupyurakh-oskorbleniya--v-sochi-za-diskreditatsiyu-vs-rf-zaderzhan-muzhchina-1157108928.html

Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина

Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина

В Сочи задержан местный житель, который оставлял на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T20:05

2026-06-23T20:05

2026-06-23T20:05

наказание за дискредитацию вс россии

сочи

правосудие

умвд россии по краснодарскому краю

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Сочи задержан местный житель, который оставлял на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю."Сотрудниками сочинской полиции от представителей кредитно-финансовой организации была получена информация о том, что в одном из банкоматов клиентом внесена купюра с надписями, дискредитирующими ВС РФ", - говорится в сообщении.Оперативники установили личность владельца банковской карты. Им оказался 60-летний уроженец Самарской области, который больше десяти лет проживал в Сочи. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.По решению суда мужчина обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, уточнили в главке. Также он получил десять суток ареста, поскольку, находясь в здании суда оказал активное неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, добавили в ведомстве.Ранее в Севастополе задержали 23-летнего местного жителя за экстремистские комментарии в сети. Студент призывал убивать русских и снимать на камеру. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетяхЖительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВОВ Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России

сочи

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наказание за дискредитацию вс россии , сочи, правосудие, умвд россии по краснодарскому краю, новости