https://crimea.ria.ru/20260623/otvet-rossii-na-ugrozy-i-situatsiya-s-produktami-v-krymu-i-sevastopole-glavnoe-za-den-1157111591.html

Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день

Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день

Россия готова ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Доставка товаров в торговые сети Крыма и Севастополя. До 200 литров топлива в одном авто планируют... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T22:30

2026-06-23T22:30

2026-06-23T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Доставка товаров в торговые сети Крыма и Севастополя. До 200 литров топлива в одном авто планируют разрешить перевозить через Крымский мост. Все спортивные мероприятия запретили до сентября в Крыму. Особый противопожарный режим на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРоссия готова ответить на любые угрозыРоссия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю. Об этом Путин заявил в рамках совещания с членами правительства.Поставки продуктов в Крыму и СевастополеКрымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные и товары первой необходимости.В Севастополе запасов продуктов также хватает. Продолжается ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно проводятся рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений.До 200 литров топлива в машине через Крымский мостВласти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Об этом сообщил советник главы Крыма Олега Крючков.Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле.В Крыму запретили спортивные мероприятия для детейВ Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова.До 1 сентября на территории Крыма приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, учебно-тренировочные, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, проведение первенств, чемпионатов, кубков. Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории.Спортшколам временные меры рекомендуется использовать для методологической, организационной и документальной работы.Особый противопожарный режим в КрымуСо среды, 24 июня, в Крыму вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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