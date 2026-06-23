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Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день
Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день
Россия готова ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Доставка товаров в торговые сети Крыма и Севастополя. До 200 литров топлива в одном авто планируют... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T22:30
2026-06-23T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Доставка товаров в торговые сети Крыма и Севастополя. До 200 литров топлива в одном авто планируют разрешить перевозить через Крымский мост. Все спортивные мероприятия запретили до сентября в Крыму. Особый противопожарный режим на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРоссия готова ответить на любые угрозыРоссия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю. Об этом Путин заявил в рамках совещания с членами правительства.Поставки продуктов в Крыму и СевастополеКрымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные и товары первой необходимости.В Севастополе запасов продуктов также хватает. Продолжается ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно проводятся рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений.До 200 литров топлива в машине через Крымский мостВласти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Об этом сообщил советник главы Крыма Олега Крючков.Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле.В Крыму запретили спортивные мероприятия для детейВ Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова.До 1 сентября на территории Крыма приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, учебно-тренировочные, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, проведение первенств, чемпионатов, кубков. Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории.Спортшколам временные меры рекомендуется использовать для методологической, организационной и документальной работы.Особый противопожарный режим в КрымуСо среды, 24 июня, в Крыму вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день

Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе – главное за день

22:30 23.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Доставка товаров в торговые сети Крыма и Севастополя. До 200 литров топлива в одном авто планируют разрешить перевозить через Крымский мост. Все спортивные мероприятия запретили до сентября в Крыму. Особый противопожарный режим на полуострове.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Россия готова ответить на любые угрозы

Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю. Об этом Путин заявил в рамках совещания с членами правительства.
Крымский мост
17:55
Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются

Поставки продуктов в Крыму и Севастополе

Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные и товары первой необходимости.
В Севастополе запасов продуктов также хватает. Продолжается ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно проводятся рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений.
Большая семья - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
16:28
Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми

До 200 литров топлива в машине через Крымский мост

Власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Об этом сообщил советник главы Крыма Олега Крючков.
Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле.
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
18:10
Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

В Крыму запретили спортивные мероприятия для детей

В Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова.
До 1 сентября на территории Крыма приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, учебно-тренировочные, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, проведение первенств, чемпионатов, кубков. Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории.
Спортшколам временные меры рекомендуется использовать для методологической, организационной и документальной работы.
Туризм в Крыму
18:28
Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней

Особый противопожарный режим в Крыму

Со среды, 24 июня, в Крыму вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Уж-медянка - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
19:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
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Заголовок открываемого материала
22:30Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день
22:03Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня
21:43Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение
21:31Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
21:18В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать
21:04Новости Крыма: 31 беспилотник ВСУ сбит над полуостровом и еще семью регионами РФ
20:48Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов
20:38В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
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19:31Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
19:10Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
18:48Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду
18:28Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
18:10Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
17:55Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются
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