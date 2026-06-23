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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:57
2026-06-23T15:57
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

15:57 23.06.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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Заголовок открываемого материала
16:18Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:07В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
15:57Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:53На рынке Симферополя продавали просроченное мясо
15:36Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины
15:28Один беспилотник сбит над морем у Севастополя
15:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:16Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником
15:09Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете
15:03Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта
14:52Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
14:39В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива
14:33Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится
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