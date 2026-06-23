Рейтинг@Mail.ru
Один беспилотник сбит над морем у Севастополя - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/odin-bespilotnik-sbit-nad-morem-u-sevastopolya-1157102339.html
Один беспилотник сбит над морем у Севастополя
Один беспилотник сбит над морем у Севастополя - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Один беспилотник сбит над морем у Севастополя
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь, на данный момент сбит один беспилотник над морем в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:28
2026-06-23T15:34
михаил развожаев
севастополь
атаки всу на крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
черное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Военные отражают воздушную атаку на Севастополь, на данный момент сбит один беспилотник над морем в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 15:22 во вторник.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника над Крымом и еще семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Днем еще 47 дронов были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260623/putin-nazval-tsel-udarov-vsu-po-grazhdanskoy-infrastrukture-rossii-1157101550.html
севастополь
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, черное море, крым, новости крыма
Один беспилотник сбит над морем у Севастополя

Над морем у берегов Севастополя уничтожен один беспилотник

15:28 23.06.2026 (обновлено: 15:34 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Военные отражают воздушную атаку на Севастополь, на данный момент сбит один беспилотник над морем в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 15:22 во вторник.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбит один БПЛА в районе мыса Херсонес над морем", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника над Крымом и еще семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Днем еще 47 дронов были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Владимир Путин
14:52
Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
 
Михаил РазвожаевСевастопольАтаки ВСУ на КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяЧерное мореКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:07В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
15:57Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:53На рынке Симферополя продавали просроченное мясо
15:36Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины
15:28Один беспилотник сбит над морем у Севастополя
15:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:16Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником
15:09Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете
15:03Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта
14:52Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
14:39В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива
14:33Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится
14:24Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей
14:15Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год
13:59Россия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин
13:59Что с запасом продуктов в Севастополе
13:52Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину
13:43В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значит
13:27Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику
Лента новостейМолния