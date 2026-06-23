https://crimea.ria.ru/20260623/odin-bespilotnik-sbit-nad-morem-u-sevastopolya-1157102339.html

Один беспилотник сбит над морем у Севастополя

Один беспилотник сбит над морем у Севастополя - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Один беспилотник сбит над морем у Севастополя

Военные отражают воздушную атаку на Севастополь, на данный момент сбит один беспилотник над морем в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T15:28

2026-06-23T15:28

2026-06-23T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Военные отражают воздушную атаку на Севастополь, на данный момент сбит один беспилотник над морем в районе Херсонеса. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 15:22 во вторник.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника над Крымом и еще семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Днем еще 47 дронов были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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