https://crimea.ria.ru/20260623/novosti-svo-kiev-tysyachami-teryaet-soldat-i-zapadnuyu-tekhniku-1157095673.html

Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику

Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику

Вооруженные Силы России значительно улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО. В боях уничтожены 1295 солдат ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T13:27

2026-06-23T13:27

2026-06-23T13:30

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "днепр"

группировка войск "центр"

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России значительно улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО. В боях уничтожены 1295 солдат ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны за сутки.Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение, уничтожив силы противника в Сумской и Харьковской областях. Киев потерял свыше 215 военных, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив украинские позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Всего в полосе ответственности войск потери противника составили свыше 200 военнослужащих, также ВСУ лишились боевой бронированной машины Senator канадского производства, 13 автомобилей, двух артиллерийских орудий и станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ликвидировав свыше 185 солдат, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 315 солдат, четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Во вторник в Минобороны РФ также сообщили, что ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки. Кроме того, штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводкаКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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