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Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику
Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику
Вооруженные Силы России значительно улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО. В боях уничтожены 1295 солдат ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:27
2026-06-23T13:30
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России значительно улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО. В боях уничтожены 1295 солдат ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны за сутки.Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение, уничтожив силы противника в Сумской и Харьковской областях. Киев потерял свыше 215 военных, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив украинские позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Всего в полосе ответственности войск потери противника составили свыше 200 военнослужащих, также ВСУ лишились боевой бронированной машины Senator канадского производства, 13 автомобилей, двух артиллерийских орудий и станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ликвидировав свыше 185 солдат, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 315 солдат, четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Во вторник в Минобороны РФ также сообщили, что ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки. Кроме того, штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводкаКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику

Армия России продвигается по переднему краю фронта – Киев потерял еще 1295 боевиков

13:27 23.06.2026 (обновлено: 13:30 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России значительно улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО. В боях уничтожены 1295 солдат ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны за сутки.
Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение, уничтожив силы противника в Сумской и Харьковской областях. Киев потерял свыше 215 военных, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив украинские позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Всего в полосе ответственности войск потери противника составили свыше 200 военнослужащих, также ВСУ лишились боевой бронированной машины Senator канадского производства, 13 автомобилей, двух артиллерийских орудий и станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ликвидировав свыше 185 солдат, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 315 солдат, четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей.
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Во вторник в Минобороны РФ также сообщили, что ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки. Кроме того, штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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