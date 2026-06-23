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Новости Крыма: 31 беспилотник ВСУ сбит над полуостровом и еще семью регионами РФ

Новости Крыма: 31 беспилотник ВСУ сбит над полуостровом и еще семью регионами РФ - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Новости Крыма: 31 беспилотник ВСУ сбит над полуостровом и еще семью регионами РФ

Над территорией Крыма и еще ряда регионов России за шесть часов силы ПВО уничтожили 31 вражеский дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T21:04

2026-06-23T21:04

2026-06-23T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Над территорией Крыма и еще ряда регионов России за шесть часов силы ПВО уничтожили 31 вражеский дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны."23 июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства. Беспилотники были сбиты над Крымом и Черным морем, Абхазией, Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, а также Кубанью и Ставропольским краем.Ранее во вторник в Севастополе военные отражали воздушную атаку, беспилотник сбили над морем в районе Херсонеса. Также в течение дня еще 47 дронов были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Также Минобороны сообщило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника над Крымским полуостровом и еще семью регионами России, над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуПВО сбила пять крылатых ракет Storm ShadowПутин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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