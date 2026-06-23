https://crimea.ria.ru/20260623/nad-krymom-rabotala-pvo---bespilotniki-sbili-takzhe-nad-akvatoriyami-morey-1157099260.html

Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей

Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей

Российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над семью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T14:24

2026-06-23T14:24

2026-06-23T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 233 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над семью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ. "23 июня с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника над Крымом и еще семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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