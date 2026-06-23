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Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей
Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей
Российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над семью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T14:24
2026-06-23T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 233 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над семью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ. "23 июня с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника над Крымом и еще семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей

47 беспилотников сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей

14:24 23.06.2026 (обновлено: 14:25 23.06.2026)
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 233 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над семью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.
"23 июня с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника над Крымом и еще семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России.
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