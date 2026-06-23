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На рынке Симферополя продавали просроченное мясо

На рынке Симферополя продавали просроченное мясо - РИА Новости Крым, 23.06.2026

На рынке Симферополя продавали просроченное мясо

В Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонн некачественной продукции... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T15:53

2026-06-23T15:53

2026-06-23T15:53

крым

симферополь

торговля

азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонн некачественной продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.У продавцов было изъято 134 килограмма мяса и 32 килограмма птицы без документов, а также 531 кг продукции без маркировки и 64 кг - с истекшим сроком годности.Еще ряд нарушений на рынке зафиксирован при изготовлении готовых блюд с использованием сырья неизвестного происхождения, а также реализации готовой продукции без маркировки и документов общим весом более 30 кг.За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, добавили в Россельхознадзоре.Ранее более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из АрменииЯрко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареПродажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, торговля, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, продукты, питание, мясо, новости крыма, еда