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На рынке Симферополя продавали просроченное мясо - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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На рынке Симферополя продавали просроченное мясо
На рынке Симферополя продавали просроченное мясо - РИА Новости Крым, 23.06.2026
На рынке Симферополя продавали просроченное мясо
В Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонн некачественной продукции... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:53
2026-06-23T15:53
крым
симферополь
торговля
азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонн некачественной продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.У продавцов было изъято 134 килограмма мяса и 32 килограмма птицы без документов, а также 531 кг продукции без маркировки и 64 кг - с истекшим сроком годности.Еще ряд нарушений на рынке зафиксирован при изготовлении готовых блюд с использованием сырья неизвестного происхождения, а также реализации готовой продукции без маркировки и документов общим весом более 30 кг.За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, добавили в Россельхознадзоре.Ранее более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из АрменииЯрко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареПродажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России
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крым, симферополь, торговля, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, продукты, питание, мясо, новости крыма, еда
На рынке Симферополя продавали просроченное мясо

В Симферополе на рынке обнаружили более 3,5 тонн некачественного и просроченного мяса

15:53 23.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонн некачественной продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате мероприятий, проведенных 2 и 3 июня 2026 года, инспекторы Россельхознадзора выявили ряд серьезных нарушений ветеринарного законодательства индивидуальными предпринимателями, а именно: реализацию продукции без ветеринарных сопроводительных документов, отсутствие обязательной маркировки, а также продажу товаров с истекшим сроком годности", - говорится в сообщении.
У продавцов было изъято 134 килограмма мяса и 32 килограмма птицы без документов, а также 531 кг продукции без маркировки и 64 кг - с истекшим сроком годности.
Кроме того, нарушения зафиксированы при продаже рыбы, молочной и мясной продукции. Обнаружено 393,5 кг рыбы без маркировки и 266,8 кг мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.
Еще ряд нарушений на рынке зафиксирован при изготовлении готовых блюд с использованием сырья неизвестного происхождения, а также реализации готовой продукции без маркировки и документов общим весом более 30 кг.
"Данные показатели свидетельствуют о систематическом характере нарушений в реализации продукции животного происхождения на рынке "Привоз", - рассказали в ведомстве.
За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, добавили в Россельхознадзоре.
Ранее более 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в Крыму.
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КрымСимферопольТорговляАзово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзоруПродуктыПитаниеМясоНовости КрымаЕда
 
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