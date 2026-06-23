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Международный Олимпийский день – история праздника
Международный Олимпийский день – история праздника - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Международный Олимпийский день – история праздника
23 июня во всем мире ежегодно отмечают Международный Олимпийский день. Идея учредить праздник впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 23 июня во всем мире ежегодно отмечают Международный Олимпийский день. Идея учредить праздник впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а на 42-й сессии в Санкт-Морице в 1948 году проект официально одобрили.Международный Олимпийский день был введен в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.Дата выбрана символичная: 23 июня 1894 года в Париже на Международном атлетическом конгрессе по проблемам физического воспитания французский барон Пьер де Кубертен выступил с докладом о возрождении Олимпийских игр и создании МОК, и конгресс высказался одобрительно.В этот день по всему миру проходят спортивные, культурные и просветительские мероприятия. Ну а главная традиция – Олимпийский забег, зародившийся в 1987-м. В тот год поклонники активного образа жизни из 45 государств пробежали 10-километровые мини-марафоны.В России Международный Олимпийский день отмечается с 1990 года. Традиционно в мероприятиях Всероссийского олимпийского дня активно участвуют общероссийские и региональные спортивные федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом РоссииТрансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованияхПаралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт – Путин
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инфографика, олимпийские игры, спорт, история
Международный Олимпийский день – история праздника
23 июня Международный Олимпийский день – история и традиции праздника
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 23 июня во всем мире ежегодно отмечают Международный Олимпийский день. Идея учредить праздник впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а на 42-й сессии в Санкт-Морице в 1948 году проект официально одобрили.
Международный Олимпийский день был введен в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.
Дата выбрана символичная: 23 июня 1894 года в Париже на Международном атлетическом конгрессе по проблемам физического воспитания французский барон Пьер де Кубертен выступил с докладом о возрождении Олимпийских игр и создании МОК, и конгресс высказался одобрительно.
В этот день по всему миру проходят спортивные, культурные и просветительские мероприятия. Ну а главная традиция – Олимпийский забег, зародившийся в 1987-м. В тот год поклонники активного образа жизни из 45 государств пробежали 10-километровые мини-марафоны.
В России Международный Олимпийский день отмечается с 1990 года. Традиционно в мероприятиях Всероссийского олимпийского дня активно участвуют общероссийские и региональные спортивные федерации.
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