https://crimea.ria.ru/20260623/mestami-kratkovremennye-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1157044662.html

Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник

Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T00:01

2026-06-23T00:01

2026-06-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 2-7 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28…+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...+21, днем +27...+29 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +28...+30.На западе полуострова ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260621/na-krym-nadvigaetsya-kholodnyy-atmosfernyy-front-chego-zhdat-ot-pogody-na-nedele-1157015724.html

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феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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