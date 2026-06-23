https://crimea.ria.ru/20260623/mestami-kratkovremennye-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1157044662.html
Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T00:01
2026-06-23T00:01
2026-06-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_140:208:1151:777_1920x0_80_0_0_1e9c63f31be5d2f826e6621c64f2fe49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 2-7 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28…+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...+21, днем +27...+29 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +28...+30.На западе полуострова ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260621/na-krym-nadvigaetsya-kholodnyy-atmosfernyy-front-chego-zhdat-ot-pogody-na-nedele-1157015724.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_0:63:1280:1023_1920x0_80_0_0_11df0eea98ff56829e14e0db30811fbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +32 градусов и местами пройдут кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, в горах +10…+15 градусов, днем +27…+32, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 2-7 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28…+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...+21, днем +27...+29 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +28...+30.
На западе полуострова
ожидается высокая пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.