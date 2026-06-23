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Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T00:01
2026-06-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 2-7 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28…+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...+21, днем +27...+29 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +28...+30.На западе полуострова ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260621/na-krym-nadvigaetsya-kholodnyy-atmosfernyy-front-chego-zhdat-ot-pogody-na-nedele-1157015724.html
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ялта
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феодосия
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353
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +32 градусов и местами пройдут кратковременные грозовые дожди

00:01 23.06.2026
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, в горах +10…+15 градусов, днем +27…+32, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 2-7 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28…+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...+21, днем +27...+29 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +28...+30.
На западе полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
23:52Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
23:47Над Крымом работает ПВО
23:25Крымский мост закрыли в шестой раз за день
23:02Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
22:4719 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
22:37В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
22:21В Ялте отключат ночное освещение улиц
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 22 июня
21:54Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
21:37В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом
21:23В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса
21:08Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров
20:59К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение
20:52ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
20:39Крымский мост открыли для движения транспорта
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20:11Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи
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