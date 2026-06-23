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Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас
Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас
Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T06:07
2026-06-23T06:08
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО.К утру вторника проезда по мостовому переходу через Керченский пролив ожидают 975 машин с обеих сторон.Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров автотранспорта, находящихся на переправе, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас

Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов – сколько ждать проезда сейчас

06:07 23.06.2026 (обновлено: 06:08 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
К утру вторника проезда по мостовому переходу через Керченский пролив ожидают 975 машин с обеих сторон.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи проезда ждут 610 автомобилей. Время ожидания более двух часов", - уточнили в канале.

Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров автотранспорта, находящихся на переправе, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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