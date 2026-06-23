Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов – сколько ждать проезда сейчас
06:07 23.06.2026 (обновлено: 06:08 23.06.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта спустя почти семь часов. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
К утру вторника проезда по мостовому переходу через Керченский пролив ожидают 975 машин с обеих сторон.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи проезда ждут 610 автомобилей. Время ожидания более двух часов", - уточнили в канале.
Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров автотранспорта, находящихся на переправе, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.