Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260623/krymskiy-most-obstanovka-na-obekte-vecherom-23-iyunya-1157113643.html
Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня
Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня
В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером во вторник, 23 июня, проезда ждут 310 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T22:03
2026-06-23T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_127ec16e3c0592fe16a32a31ddaad2cd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером во вторник, 23 июня, проезда ждут 310 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260623/zaschita-transportnogo-soobscheniya-s-krymom-kakie-mery-prinimayutsya-1157110170.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6b9721d2351836befb156c622ee7dfc1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня

Крымский мост вечером 23 июня – выезда с полуострова ждут 310 автомобилей

22:03 23.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером во вторник, 23 июня, проезда ждут 310 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 22 часа вторника, 23 июня.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост
17:55
Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день
22:03Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня
21:43Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение
21:31Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
21:18В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать
21:04Новости Крыма: 31 беспилотник ВСУ сбит над полуостровом и еще семью регионами РФ
20:48Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов
20:38В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
20:30Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова
20:24В России вырос уровень трудоустройства выпускников
20:05Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина
19:47В Крыму 24 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
19:31Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
19:10Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
18:48Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду
18:28Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
18:10Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
17:55Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются
17:47Два поезда крымского направления отправятся из Керчи раньше графика
17:28Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником
Лента новостейМолния