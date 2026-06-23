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Крымский мост – сколько ждать проезда днем 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Крымский мост – сколько ждать проезда днем 23 июня
Крымский мост – сколько ждать проезда днем 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда днем 23 июня
У Крымского моста к обеду вторника продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:10
2026-06-23T13:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду вторника продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди - тогда проезда ждали 975 авто с обеих сторон. Спустя два часа пробки остались только на выезде из Крыма.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда днем 23 июня

У Крымского моста к обеду 23 июня в пробке стоят 720 машин со стороны Керчи

13:10 23.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду вторника продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди - тогда проезда ждали 975 авто с обеих сторон. Спустя два часа пробки остались только на выезде из Крыма.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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