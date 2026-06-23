Крымский мост – обстановка к утру вторника
У Крымского моста утром во вторник проезда ждут 500 машин из Керчи
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста к 8 утра вторника стала сокращаться. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди - тогда проезда ждали 975 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра уже нет.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.