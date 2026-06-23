https://crimea.ria.ru/20260623/krymskiy-most--obstanovka-k-utru-vtornika-1157084827.html

Крымский мост – обстановка к утру вторника

Крымский мост – обстановка к утру вторника - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Крымский мост – обстановка к утру вторника

Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста к 8 утра вторника стала сокращаться. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T08:22

2026-06-23T08:22

2026-06-23T08:22

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста к 8 утра вторника стала сокращаться. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди - тогда проезда ждали 975 авто. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра уже нет.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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