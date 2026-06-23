Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка к утру вторника - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260623/krymskiy-most--obstanovka-k-utru-vtornika-1157084827.html
Крымский мост – обстановка к утру вторника
Крымский мост – обстановка к утру вторника - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Крымский мост – обстановка к утру вторника
Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста к 8 утра вторника стала сокращаться. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T08:22
2026-06-23T08:22
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста к 8 утра вторника стала сокращаться. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди - тогда проезда ждали 975 авто. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра уже нет.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к утру вторника

У Крымского моста утром во вторник проезда ждут 500 машин из Керчи

08:22 23.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста к 8 утра вторника стала сокращаться. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди - тогда проезда ждали 975 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра уже нет.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Красногвардейский район Крыма обесточен
08:36Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта
08:22Крымский мост – обстановка к утру вторника
08:12Двойной теракт предотвращен в Пятигорске
07:50143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь
07:28В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов
07:07Международный Олимпийский день – история праздника
06:49Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
06:23Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек 1:01
06:07Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас
00:01Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
23:52Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
23:47Над Крымом работает ПВО
23:25Крымский мост закрыли в шестой раз за день
23:02Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
22:4719 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
22:37В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
22:21В Ялте отключат ночное освещение улиц
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 22 июня
Лента новостейМолния