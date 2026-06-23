Рейтинг@Mail.ru
Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/krymskie-sledy-anny-akhmatovoy-135-let-so-dnya-rozhdeniya-poeta-1138276023.html
Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта
Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта
Полуостров остался с нею на всю жизнь, и – в творчестве – после смерти. Счастливыми воспоминаниями и горестными. Волшебное детство на морском берегу средь руин... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T08:36
2026-06-23T08:36
анна ахматова
поэзия
культура
литература
крым
россия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126735223_0:281:2047:1432_1920x0_80_0_0_c5e7b4b29fd8108337552279fa01baae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Полуостров остался с нею на всю жизнь, и – в творчестве – после смерти. Счастливыми воспоминаниями и горестными. Волшебное детство на морском берегу средь руин древнего Херсонеса, уход из семьи отца, смерть сестры, расстрел младшего брата – молодого офицера на Малаховом кургане (лишь спустя много лет стало известно, что он остался жив), будущий муж – поэт Николай Гумилев. И всегда были стихи, как моментальные снимки с эффектом волшебства и перенесения в другую эпоху, жизнь, душу.К 137-летию со дня рождения Анны Ахматовой крымские вехи в жизни поэта вспоминаем с уроженцем Севастополя, поэтом и краеведом Тихоном Синицыным."В Севастополе ахматовские точки на карте – в первую очередь – Херсонес, затем Фиолент, Балаклава. Еще она жила в Бельбекской долине близ современного поселка Любимовка, – перечисляет Тихон Синицын. – Бывала эпизодически в Бахчисарае. Отдельная часть юности – Евпатория. Первое знакомство с Крымом – в 1897 году – имение "Отрада" на берегу Стрелецкой бухты, последний визит – в 1929 – санаторий в Гаспре, где лечилась от астмы".И каждый раз Крым отражался в ней, проецировался в стихи."Вновь подарен мне дремотойНаш последний звездный райГород чистых водометов,Золотой Бахчисарай.Там за пестрою оградой,У задумчивой воды,Вспоминали мы с отрадойЦарскосельские сады".(1916 г., Севастополь)"Отец Анны Андреевны – уроженец Севастополя, здесь прошло ее детство – с 7 до 13 лет она – "дикая девочка" из поэмы "У самого моря", загорелая, свободная, дерзкая. Они жили неподалеку от Херсонеса, на берегу Стрелецкой бухты. Здесь ее первый крымский адрес. Теперь о нем напоминает Ахматовский парк близ Солнечного пляжа и памятный знак. Второй – на ул. Ленина в Севастополе (бывшая Екатерининская). Это дом деда по материнской линии - участника Крымской войны, которому за военные заслуги было даровано дворянство. Здание сохранилось, сейчас в нем расположено кафе", – говорит Тихон Синицын.Самое сильное впечатление юношеских лет, как писала Ахматова – Древний Херсонес. "Херсонес – главное место в мире", "Я последняя херсонесидка" – ее слова."Вижу выцветший флаг над таможнейИ над городом желтую муть.Вот уж сердце мое осторожнейЗамирает, и больно вздохнуть.Стать бы снова приморской девчонкой,Туфли на босу ногу надеть,И закладывать косы коронкой,И взволнованным голосом петь.Все глядеть бы на смуглые главыХерсонесского храма с крыльцаИ не знать, что от счастья и славыБезнадежно дряхлеют сердца".(1913 г.)В Евпатории жили с мамой и сестрой, когда отец ушел из семьи. После счастливого севастопольского периода здесь переживали трудные времена, Анна Андреевна в набросках воспоминаний упоминала даже о своей попытке самоубийства.В Балаклаве Анна жила с матерью в 1908 году. Некоторое время училась в крымских учебных заведениях…Стоит упомянуть, что именно с Севастополем связано сближение Ахматовой и Гумилева, за которым последовал брак в 1910 году.По неделе ни слова ни с кем не скажу,Все на камне у моря сижу,И мне любо, что брызги зеленой волны,Словно слезы мои, солоны.Были весны и зимы, да что-то однаМне запомнилась только весна.(1916 г., Севастополь)"По-новому, спокойно и сурово,Живу на диком берегу.Ни праздного, ни ласкового словаУже промолвить не могу.Не верится, что скоро будут святки.Степь трогательно зеленаСияет солнце. Лижет берег гладкийКак будто теплая волна".(1916г., Бельбек)"Для меня Ахматова близка, как поэт-мыслитель. Библейский цикл, вереница четверостиший, которые в моем понимании формулируют некую квинтэссенцию христианского опыта осмысления жизни в рамках евангельской традиции, хрестоматийное произведение "У самого моря". Здесь свежесть освобожденной от рифмы строгости стихов подчеркивается богатой просодией: четкой ритмической интонацией и сразу запоминающейся звукописью", – говорит Тихон Синицын.Годы юности – это годы самых ярких впечатлений, которые человек носит с собой на протяжении всей жизни. Многое меняется, один опыт сменяет другой, но хочется думать, что годы, проведенные в Крыму, стали той благодатной почвой, которая повлияла на творческий дух Ахматовой. "Это не только романтическое переживание богатого южного ландшафта, но и драма гражданской войны, связь с историей Первой обороны и Малахова кургана, переживание пустынности, своеобразной отрешенности крымского ландшафта, который становится отчасти доброй почвой для философских поисков", – добавляет он."Заболеть бы как следует, в жгучем бредуПовстречаться со всеми опять,В полном ветра и солнца приморском садуПо широким аллеям гулять."(1922 г.)
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126735223_0:192:2047:1727_1920x0_80_0_0_1169eb47fe87a4267ac42c782d6ff3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна ахматова, поэзия, культура, литература, крым, россия, общество
Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта

137 лет назад родилась Анна Ахматова

08:36 23.06.2026
 
© РИА Новости . Моисей Наппельбаум / Перейти в фотобанкРусская поэтесса Анна Андреевна Ахматова
Русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Моисей Наппельбаум
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Полуостров остался с нею на всю жизнь, и – в творчестве – после смерти. Счастливыми воспоминаниями и горестными. Волшебное детство на морском берегу средь руин древнего Херсонеса, уход из семьи отца, смерть сестры, расстрел младшего брата – молодого офицера на Малаховом кургане (лишь спустя много лет стало известно, что он остался жив), будущий муж – поэт Николай Гумилев. И всегда были стихи, как моментальные снимки с эффектом волшебства и перенесения в другую эпоху, жизнь, душу.
К 137-летию со дня рождения Анны Ахматовой крымские вехи в жизни поэта вспоминаем с уроженцем Севастополя, поэтом и краеведом Тихоном Синицыным.
"В Севастополе ахматовские точки на карте – в первую очередь – Херсонес, затем Фиолент, Балаклава. Еще она жила в Бельбекской долине близ современного поселка Любимовка, – перечисляет Тихон Синицын. – Бывала эпизодически в Бахчисарае. Отдельная часть юности – Евпатория. Первое знакомство с Крымом – в 1897 году – имение "Отрада" на берегу Стрелецкой бухты, последний визит – в 1929 – санаторий в Гаспре, где лечилась от астмы".
И каждый раз Крым отражался в ней, проецировался в стихи.
"Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай
Город чистых водометов,
Золотой Бахчисарай.
Там за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады".
(1916 г., Севастополь)
"Отец Анны Андреевны – уроженец Севастополя, здесь прошло ее детство – с 7 до 13 лет она – "дикая девочка" из поэмы "У самого моря", загорелая, свободная, дерзкая. Они жили неподалеку от Херсонеса, на берегу Стрелецкой бухты. Здесь ее первый крымский адрес. Теперь о нем напоминает Ахматовский парк близ Солнечного пляжа и памятный знак. Второй – на ул. Ленина в Севастополе (бывшая Екатерининская). Это дом деда по материнской линии - участника Крымской войны, которому за военные заслуги было даровано дворянство. Здание сохранилось, сейчас в нем расположено кафе", – говорит Тихон Синицын.
Самое сильное впечатление юношеских лет, как писала Ахматова – Древний Херсонес. "Херсонес – главное место в мире", "Я последняя херсонесидка" – ее слова.
"Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.
Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.
Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца".
(1913 г.)
В Евпатории жили с мамой и сестрой, когда отец ушел из семьи. После счастливого севастопольского периода здесь переживали трудные времена, Анна Андреевна в набросках воспоминаний упоминала даже о своей попытке самоубийства.
В Балаклаве Анна жила с матерью в 1908 году. Некоторое время училась в крымских учебных заведениях…
Стоит упомянуть, что именно с Севастополем связано сближение Ахматовой и Гумилева, за которым последовал брак в 1910 году.
По неделе ни слова ни с кем не скажу,
Все на камне у моря сижу,
И мне любо, что брызги зеленой волны,
Словно слезы мои, солоны.
Были весны и зимы, да что-то одна
Мне запомнилась только весна.
(1916 г., Севастополь)
"По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу.
Ни праздного, ни ласкового слова
Уже промолвить не могу.
Не верится, что скоро будут святки.
Степь трогательно зелена
Сияет солнце. Лижет берег гладкий
Как будто теплая волна".
(1916г., Бельбек)
"Для меня Ахматова близка, как поэт-мыслитель. Библейский цикл, вереница четверостиший, которые в моем понимании формулируют некую квинтэссенцию христианского опыта осмысления жизни в рамках евангельской традиции, хрестоматийное произведение "У самого моря". Здесь свежесть освобожденной от рифмы строгости стихов подчеркивается богатой просодией: четкой ритмической интонацией и сразу запоминающейся звукописью", – говорит Тихон Синицын.
Годы юности – это годы самых ярких впечатлений, которые человек носит с собой на протяжении всей жизни. Многое меняется, один опыт сменяет другой, но хочется думать, что годы, проведенные в Крыму, стали той благодатной почвой, которая повлияла на творческий дух Ахматовой.
"Это не только романтическое переживание богатого южного ландшафта, но и драма гражданской войны, связь с историей Первой обороны и Малахова кургана, переживание пустынности, своеобразной отрешенности крымского ландшафта, который становится отчасти доброй почвой для философских поисков", – добавляет он.
"Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,
В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять."
(1922 г.)
© РИА Новости . А. Воротынский / Перейти в фотобанкАнна Ахматова
Анна Ахматова - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . А. Воротынский
Перейти в фотобанк
Анна Ахматова
 
Анна АхматоваПоэзияКультураЛитератураКрымРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Красногвардейский район Крыма обесточен
08:36Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта
08:22Крымский мост – обстановка к утру вторника
08:12Двойной теракт предотвращен в Пятигорске
07:50143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь
07:28В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов
07:07Международный Олимпийский день – история праздника
06:49Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
06:23Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек 1:01
06:07Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас
00:01Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
23:52Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
23:47Над Крымом работает ПВО
23:25Крымский мост закрыли в шестой раз за день
23:02Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
22:4719 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
22:37В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
22:21В Ялте отключат ночное освещение улиц
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 22 июня
Лента новостейМолния