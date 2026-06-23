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Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми
Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми
В России принят новый закон о продлении кредитных каникул по ипотеке для семей при рождении второго и последующих детей. Об этом проинформировал председатель... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T16:28
2026-06-23T16:36
вячеслав володин
новости
кредитные каникулы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В России принят новый закон о продлении кредитных каникул по ипотеке для семей при рождении второго и последующих детей. Об этом проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Валодин.Длительность льготного периода составит до 1,5 лет, проинформировал он.Ранее семьи с детьми имели право претендовать на отсрочку платежей по ипотечным кредитам только на 6 месяцев и при соблюдении ряда условий. Действие нового закона будет распространяться и на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм.По данным главы ГД, сейчас в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. В свыше 45% – два ребенка и более.В Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года, сообщали ранее в региональном отделении Соцфонда России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплатыВ Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаРоссияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка
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вячеслав володин, новости, кредитные каникулы, господдержка, семья, дети, ипотека
Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми

Кредитные каникулы по ипотеке для семей при рождении второго ребенка продлят – Володин

16:28 23.06.2026 (обновлено: 16:36 23.06.2026)
 
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Большая семья - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В России принят новый закон о продлении кредитных каникул по ипотеке для семей при рождении второго и последующих детей. Об этом проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Валодин.
"Сегодня приняли федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Введенными нормами предусматривается, что в случае рождения второго ребенка или последующих детей родители смогут воспользоваться кредитными каникулами по ипотечным договорам", – написал Володин в своем канале в МАКС.
Длительность льготного периода составит до 1,5 лет, проинформировал он.
Ранее семьи с детьми имели право претендовать на отсрочку платежей по ипотечным кредитам только на 6 месяцев и при соблюдении ряда условий. Действие нового закона будет распространяться и на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм.
По данным главы ГД, сейчас в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. В свыше 45% – два ребенка и более.
В Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года, сообщали ранее в региональном отделении Соцфонда России.
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Вячеслав ВолодинНовостиКредитные каникулыГосподдержкасемьядетиИпотека
 
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