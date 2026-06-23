https://crimea.ria.ru/20260623/kreditnye-kanikuly--v-rossii-prinyat-novyy-zakon-dlya-semey-s-detmi-1157104167.html

Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми

Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми

В России принят новый закон о продлении кредитных каникул по ипотеке для семей при рождении второго и последующих детей. Об этом проинформировал председатель... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T16:28

2026-06-23T16:28

2026-06-23T16:36

вячеслав володин

новости

кредитные каникулы

господдержка

семья

дети

ипотека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В России принят новый закон о продлении кредитных каникул по ипотеке для семей при рождении второго и последующих детей. Об этом проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Валодин.Длительность льготного периода составит до 1,5 лет, проинформировал он.Ранее семьи с детьми имели право претендовать на отсрочку платежей по ипотечным кредитам только на 6 месяцев и при соблюдении ряда условий. Действие нового закона будет распространяться и на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм.По данным главы ГД, сейчас в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. В свыше 45% – два ребенка и более.В Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года, сообщали ранее в региональном отделении Соцфонда России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплатыВ Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаРоссияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, новости, кредитные каникулы, господдержка, семья, дети, ипотека