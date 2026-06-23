https://crimea.ria.ru/20260623/krasnogvardeyskiy-rayon-kryma-obestochen-1157084999.html

Красногвардейский район Крыма обесточен

Красногвардейский район Крыма обесточен - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Красногвардейский район Крыма обесточен

Жители 36 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены. Об этом сообщил глава администрации Василий Грабован. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T08:41

2026-06-23T08:41

2026-06-23T08:43

крым

красногвардейский район

василий грабован

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Жители 36 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены. Об этом сообщил глава администрации Василий Грабован.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВосток Крыма частично обесточенБолее 20 сел Симферопольского района осталось без газа

https://crimea.ria.ru/20260622/v-yalte-otklyuchat-nochnoe-osveschenie-ulits-1157080675.html

крым

красногвардейский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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