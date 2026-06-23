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Красногвардейский район Крыма обесточен - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Красногвардейский район Крыма обесточен
Красногвардейский район Крыма обесточен - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Красногвардейский район Крыма обесточен
Жители 36 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены. Об этом сообщил глава администрации Василий Грабован. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T08:41
2026-06-23T08:43
крым
красногвардейский район
василий грабован
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
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жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Жители 36 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены. Об этом сообщил глава администрации Василий Грабован.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВосток Крыма частично обесточенБолее 20 сел Симферопольского района осталось без газа
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Красногвардейский район Крыма обесточен

В Красногвардейском районе Крыма обесточены более 30 населенных пунктов

08:41 23.06.2026 (обновлено: 08:43 23.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Жители 36 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены. Об этом сообщил глава администрации Василий Грабован.

По его информации, без электроэнергии во вторник остаются населенные пункты Октябрьское, Амурское, Искра, Новозуевка, Новоалексеевка, Новоивановка, Менделеево, Цветково, Полтавка, Красный Партизан, Удачное, Некрасово (частично), Красногвардейское, Петровка, Доходное, Новосельцы, Щербаково, Владимирово, Новопокровка (частично), Видное, Восход (ул. Юбилейная), Знаменка, Красная Поляна, Известковое, Кремневка, Миролюбовка, Янтарное, Дубровское, Григорьевка, Котельниково, Новоникольское, Пологи, Зерновое, Новоекатериновка, Орловка.

В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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