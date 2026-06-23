Красногвардейский район Крыма обесточен
В Красногвардейском районе Крыма обесточены более 30 населенных пунктов
08:41 23.06.2026 (обновлено: 08:43 23.06.2026)
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Жители 36 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены. Об этом сообщил глава администрации Василий Грабован.
По его информации, без электроэнергии во вторник остаются населенные пункты Октябрьское, Амурское, Искра, Новозуевка, Новоалексеевка, Новоивановка, Менделеево, Цветково, Полтавка, Красный Партизан, Удачное, Некрасово (частично), Красногвардейское, Петровка, Доходное, Новосельцы, Щербаково, Владимирово, Новопокровка (частично), Видное, Восход (ул. Юбилейная), Знаменка, Красная Поляна, Известковое, Кремневка, Миролюбовка, Янтарное, Дубровское, Григорьевка, Котельниково, Новоникольское, Пологи, Зерновое, Новоекатериновка, Орловка.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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