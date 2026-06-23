https://crimea.ria.ru/20260623/khleb-v-krymu-kak-nalazheny-postavki-v-magaziny-1157101395.html

Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины

Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины

Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T15:36

2026-06-23T15:36

2026-06-23T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ведомстве, комментируя информацию о перебоях с поставками хлеба в некоторых городах и районах Крыма.По сообщениям жителей полуострова, нехватку хлеба на торговых полках сегодня заметили в Кировском районе, на ЮБК, в частности, в Алуште, и других населенных пунктах. При этом отмечается, что хлеб есть в наличии, но не в таком количестве, как обычно. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что провела свой мониторинг торговых сетей и подтвердила: имеют место перебои с доставкой хлеба одним из предприятий, в то время как другое выполнило поставку в полном объеме.В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали РИА Новости Крым, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные товары первой необходимости.Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что запасов продуктов в городе хватает. Отмечалось, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.До этого председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. По его словам, могут быть ситуативные проблемы, но "нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублейНа рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктовВ Севастополе расширили перечень социально значимых товаров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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