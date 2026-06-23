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Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины
Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины
Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:36
2026-06-23T15:36
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хлеб
минпромторг рк
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ведомстве, комментируя информацию о перебоях с поставками хлеба в некоторых городах и районах Крыма.По сообщениям жителей полуострова, нехватку хлеба на торговых полках сегодня заметили в Кировском районе, на ЮБК, в частности, в Алуште, и других населенных пунктах. При этом отмечается, что хлеб есть в наличии, но не в таком количестве, как обычно. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что провела свой мониторинг торговых сетей и подтвердила: имеют место перебои с доставкой хлеба одним из предприятий, в то время как другое выполнило поставку в полном объеме.В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали РИА Новости Крым, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные товары первой необходимости.Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что запасов продуктов в городе хватает. Отмечалось, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.До этого председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. По его словам, могут быть ситуативные проблемы, но "нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублейНа рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктовВ Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
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крым, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, хлеб, минпромторг рк, дефицит топлива в крыму, продукты
Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины

Крымские предприятия доставляют товары в торговые сети в прежнем режиме - Минпромторг РК

15:36 23.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМониторинг цен в Крыму
Мониторинг цен в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ведомстве, комментируя информацию о перебоях с поставками хлеба в некоторых городах и районах Крыма.
По сообщениям жителей полуострова, нехватку хлеба на торговых полках сегодня заметили в Кировском районе, на ЮБК, в частности, в Алуште, и других населенных пунктах. При этом отмечается, что хлеб есть в наличии, но не в таком количестве, как обычно. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что провела свой мониторинг торговых сетей и подтвердила: имеют место перебои с доставкой хлеба одним из предприятий, в то время как другое выполнило поставку в полном объеме.
В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали РИА Новости Крым, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные товары первой необходимости.
"Крымские предприятия ("Крымхлеб" и другие) осуществляют доставку товаров в прежнем режиме, сопровождаются вручную сотрудниками ведомства для бесперебойного обеспечения товарами торговых объектов", - сказали в министерстве.
Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что запасов продуктов в городе хватает. Отмечалось, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.
До этого председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. По его словам, могут быть ситуативные проблемы, но "нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально".
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