Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины
Крымские предприятия доставляют товары в торговые сети в прежнем режиме - Минпромторг РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМониторинг цен в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ведомстве, комментируя информацию о перебоях с поставками хлеба в некоторых городах и районах Крыма.
По сообщениям жителей полуострова, нехватку хлеба на торговых полках сегодня заметили в Кировском районе, на ЮБК, в частности, в Алуште, и других населенных пунктах. При этом отмечается, что хлеб есть в наличии, но не в таком количестве, как обычно. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что провела свой мониторинг торговых сетей и подтвердила: имеют место перебои с доставкой хлеба одним из предприятий, в то время как другое выполнило поставку в полном объеме.
В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали РИА Новости Крым, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные товары первой необходимости.
"Крымские предприятия ("Крымхлеб" и другие) осуществляют доставку товаров в прежнем режиме, сопровождаются вручную сотрудниками ведомства для бесперебойного обеспечения товарами торговых объектов", - сказали в министерстве.
Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что запасов продуктов в городе хватает. Отмечалось, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.
До этого председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. По его словам, могут быть ситуативные проблемы, но "нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально".
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