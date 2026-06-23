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Какой сегодня праздник: 23 июня

Какой сегодня праздник: 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Какой сегодня праздник: 23 июня

В мире отмечают Международный Олимпийский день и День балалайки. 82 года назад началась освободительная операция Красной Армии "Багратион". Еще 23 июня родилась РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В мире отмечают Международный Олимпийский день и День балалайки. 82 года назад началась освободительная операция Красной Армии "Багратион". Еще 23 июня родилась Анна Ахматова.Что празднуют в миреЕжегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры I Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в девяти видах спорта.Еще в этот день отмечают День балалайки — международный праздник музыкантов-народников. Изначально балалайка была круглой. С течением времени ей придали треугольную форму, укоротили гриф и добавили одну струну.Еще сегодня празднуют День государственной службы ООН, Международный день розового вина, День тайных посланий и День без обид.Знаменательные события23 июня 1846 года уроженец Бельгии Адольф Сакс запатентовал свое изобретение – саксофон.В этот день 1868 года изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал первую в мире пишущую машинку. Модель, мягко говоря, была далека от совершенства: клавиатура была настолько широкой, что печатный инструмент походил на рояль. Считается, что первой рукописью, отпечатанной на машинке, стала повесть Марка Твена "Приключения Тома Сойера".23 июня 1944 года началась освободительная операция "Багратион", во время которой СССР нанес сокрушительное поражение группе армий "Центр" Вермахта. Благодаря четко спланированным действиям Красной армии удалось полностью освободить от немецких войск территорию Белоруссии, часть Прибалтики и восток Польши. Командование Рейха признало итоги операции "Багратион" величайшим поражением за всю историю Германии.23 июня 1994 года в США состоялся премьерный показ легендарного фильма Роберта Земекиса "Форрест Гамп" с Томом Хэнксом в главной роли. При бюджете в 55 миллионов долларов мировые сборы составили более 677 миллионов, фильм получил шесть статуэток "Оскар".Кто родился23 июня 1889 года в Одессе (Херсонская губерния, Российская империя) родилась Анна Андреевна Горенко, она же поэт, переводчица, литературовед Анна Ахматова. Ахматова дважды номинировалась на Нобелевскую премию по литературе. За год до смерти, в 1965 году, побывала в Великобритании и стала почетным доктором Оксфордского университета.В 1932 году в Сталинграде родился Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР и генерал-майор авиации Александр Федотов. Автор 18 авиационных рекордов, из которых три – абсолютные. Ему принадлежит до сих пор не побитый рекорд высоты полета для пилотируемых самолетов с реактивными двигателями – 37 650 метров, установленный на опытном истребителе МиГ-25М.Еще в этот день родились российский журналист, один из первых ведущих телепрограммы "Взгляд" Александр Любимов, российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Александра Трусова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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