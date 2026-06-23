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Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
Правительство РФ окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и отмены бронирований, которые фиксируются в регионе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T18:28
2026-06-23T18:28
2026-06-23T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и отмены бронирований, которые фиксируются в регионе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами Кабмина.В ближайшие дни соответствующие документы будут выпущены, подчеркнул он.При этом вице-премьер подчеркнул, что благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова туризм является одним из драйверов развития экономики. Он добавил, что 75% туристов прибывает в регион автомобильным транспортом, 25% – железнодорожным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаютсяТуристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" – что известно о новом сервисеКак привлечь туристов в новые регионы России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
Туротрасли Крыма на фоне снижения турпотока правительство окажет поддержку – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и отмены бронирований, которые фиксируются в регионе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами Кабмина.
"Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплачиваемому бронированию, включая вопросы, в том числе детского отдыха", – сказал Хуснуллин.
В ближайшие дни соответствующие документы будут выпущены, подчеркнул он.
При этом вице-премьер подчеркнул, что благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова туризм является одним из драйверов развития экономики. Он добавил, что 75% туристов прибывает в регион автомобильным транспортом, 25% – железнодорожным.
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