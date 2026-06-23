https://crimea.ria.ru/20260623/kabmin-okazhet-podderzhku-turotrasli-kryma-na-fone-otmeny-broney-1157110864.html

Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней

Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней

Правительство РФ окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и отмены бронирований, которые фиксируются в регионе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T18:28

2026-06-23T18:28

2026-06-23T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и отмены бронирований, которые фиксируются в регионе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами Кабмина.В ближайшие дни соответствующие документы будут выпущены, подчеркнул он.При этом вице-премьер подчеркнул, что благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова туризм является одним из драйверов развития экономики. Он добавил, что 75% туристов прибывает в регион автомобильным транспортом, 25% – железнодорожным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаютсяТуристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" – что известно о новом сервисеКак привлечь туристов в новые регионы России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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