https://crimea.ria.ru/20260623/iz-kerchi-otpravlyayutsya-ranshe-grafika-dva-poezda-krymskogo-napravleniya-1157109493.html

Два поезда крымского направления отправятся из Керчи раньше графика

Два поезда крымского направления отправятся из Керчи раньше графика - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Два поезда крымского направления отправятся из Керчи раньше графика

24, 25, 26 и 27 июня поезда № 008 и № 068 отправятся из Керчи раньше графика. Об этом информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T17:47

2026-06-23T17:47

2026-06-23T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. 24, 25, 26 и 27 июня поезда № 008 и № 068 отправятся из Керчи раньше графика. Об этом информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Также опубликовано новое расписанию поездов №008 и №068 от станции Керчь Южная, а также автобусов, которые доставят пассажиров в Керчь:Поезд № 008 Севастополь – Санкт-Петербург отправится из Керчи в 23:10 (вместо 23:55).Автобус отправится из Севастополя в 15:30 (вместо 16:30) и проследует через станции: Бахчисарай в 16:30 (вместо 17:30); Симферополь в 17:30 (вместо 18:20); Владиславовка в 19:30 (вместо 20:20); Семь Колодезей 20:30 (вместо 21:15); Багерово 21:30 (вместо 22:28). Прибытие в Керчь не позже 22:30.Поезд № 068 Симферополь – Москва отправится из Керчи в 23:20 (вместо 00:55).Автобус отправится из Симферополя в 19:00 (вместо 20:15) и проследует через станции: Владиславовка 21:00 (вместо 22:15). Прибытиее в Керчь не позже 22:30.Посадка в пассажирские автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций. Также добраться до места посадки в поезд можно самостоятельно, обозначили в компании.Ранее во вторник также сообщалось, что в Крыму восстановили движение электричек на участке Остряково – Яркая.Также в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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