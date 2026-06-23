https://crimea.ria.ru/20260623/evpatoriya-chastichno-ostalas-bez-vody-iz-za-pereboev-so-svetom-1157088404.html

Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом

Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом

Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T10:39

2026-06-23T10:39

2026-06-23T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Там уточнили, что насосное оборудование станции 2-го подъема напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети, что сейчас затруднительно.Ранее сообщалось, что утром во вторник в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. По информации предприятия "Крымэнерго", в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Евпатория, а также еще трех городов и четырех районов Крыма.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красногвардейский район Крыма обесточенВ Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВ Ялте отключат ночное освещение улиц

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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