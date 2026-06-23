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Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом
Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом
Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:39
2026-06-23T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Там уточнили, что насосное оборудование станции 2-го подъема напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети, что сейчас затруднительно.Ранее сообщалось, что утром во вторник в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. По информации предприятия "Крымэнерго", в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Евпатория, а также еще трех городов и четырех районов Крыма.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красногвардейский район Крыма обесточенВ Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВ Ялте отключат ночное освещение улиц
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Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом

В Евпатории из-за отключения электроэнергии обесточены объекты водоснабжения

10:39 23.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
"23 июня в 01:55 из-за отключения электроэнергии в городе Евпатории были обесточены и объекты водоснабжения. После восстановления энергоснабжения приступили к плавному запуску и наполнению городской разводящей системы города, с привлечением бригады на развоздушивание высотных участков", - рассказали на предприятии.
Там уточнили, что насосное оборудование станции 2-го подъема напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети, что сейчас затруднительно.
"Подвоз воды будет обеспечен водовозкой на социальные объекты, точечно по заявкам в диспетчерскую", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром во вторник в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. По информации предприятия "Крымэнерго", в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Евпатория, а также еще трех городов и четырех районов Крыма.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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