Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом
В Евпатории из-за отключения электроэнергии обесточены объекты водоснабжения
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
"23 июня в 01:55 из-за отключения электроэнергии в городе Евпатории были обесточены и объекты водоснабжения. После восстановления энергоснабжения приступили к плавному запуску и наполнению городской разводящей системы города, с привлечением бригады на развоздушивание высотных участков", - рассказали на предприятии.
Там уточнили, что насосное оборудование станции 2-го подъема напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети, что сейчас затруднительно.
"Подвоз воды будет обеспечен водовозкой на социальные объекты, точечно по заявкам в диспетчерскую", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром во вторник в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. По информации предприятия "Крымэнерго", в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Евпатория, а также еще трех городов и четырех районов Крыма.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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