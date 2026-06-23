https://crimea.ria.ru/20260623/dvukh-podrostkov-osudili-za-pokushenie-na-ubiystvo-voennogo-1157092220.html

Двух подростков осудили за покушение на убийство военного

Двух подростков осудили за покушение на убийство военного - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Двух подростков осудили за покушение на убийство военного

Двум подросткам в Новосибирской области вынесли приговор за покушение на убийство военнослужащего. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T12:03

2026-06-23T12:03

2026-06-23T12:03

ск рф (следственный комитет российской федерации)

покушение

приговор

новосибирская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Двум подросткам в Новосибирской области вынесли приговор за покушение на убийство военнослужащего. Об этом сообщили в Следственном комитете России."Следствием и судом установлено, что двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, представители которых предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Для совершения преступления соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами", - рассказали в Следкоме.Суд признал подростков виновными по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам" и приговорил их к 5 годам воспитательной колонии.Ранее сообщалось, что в Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников КиеваПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственностиАгент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ

новосибирская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), покушение, приговор, новосибирская область, новости