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Двух подростков осудили за покушение на убийство военного - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Двух подростков осудили за покушение на убийство военного
Двух подростков осудили за покушение на убийство военного - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Двух подростков осудили за покушение на убийство военного
Двум подросткам в Новосибирской области вынесли приговор за покушение на убийство военнослужащего. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:03
2026-06-23T12:03
ск рф (следственный комитет российской федерации)
покушение
приговор
новосибирская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Двум подросткам в Новосибирской области вынесли приговор за покушение на убийство военнослужащего. Об этом сообщили в Следственном комитете России."Следствием и судом установлено, что двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, представители которых предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Для совершения преступления соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами", - рассказали в Следкоме.Суд признал подростков виновными по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам" и приговорил их к 5 годам воспитательной колонии.Ранее сообщалось, что в Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников КиеваПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственностиАгент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), покушение, приговор, новосибирская область, новости
Двух подростков осудили за покушение на убийство военного

В Новосибирской области подросткам дали 5 лет колонии за покушение на убийство военного

12:03 23.06.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Двум подросткам в Новосибирской области вынесли приговор за покушение на убийство военнослужащего. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"Следствием и судом установлено, что двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, представители которых предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Для совершения преступления соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами", - рассказали в Следкоме.
По информации следователей, преступление планировалось совершить 26 июля 2025 года. Подростки нанесли химикаты на ручку и зеркало заднего вида автомобиля военного и сняли этот процесс на телефон. Убийство предотвратили сотрудники регионального управления ФСБ.
Суд признал подростков виновными по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам" и приговорил их к 5 годам воспитательной колонии.
Ранее сообщалось, что в Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПокушениеПриговорНовосибирская областьНовости
 
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