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Двойной теракт предотвращен в Пятигорске - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Двойной теракт предотвращен в Пятигорске
Двойной теракт предотвращен в Пятигорске - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Двойной теракт предотвращен в Пятигорске
В Пятигорске задержаны две россиянки, которые по заданию Киева готовили теракт против правоохранителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T08:12
2026-06-23T08:16
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
антитеррор
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Пятигорске задержаны две россиянки, которые по заданию Киева готовили теракт против правоохранителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Отмечается, что главной целью задержанных было достижение максимального количества жертв среди силовиков.По информации ФСБ, 19-летняя девушка была остановлена на подходе к одному из зданий силовых ведомств Пятигорска. В ее рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Силовики поместили его в безопасное место, после чего произошла детонация. Пострадавших нет.Кроме того, рядом с объектом теракта задержана 47-летняя женщина, которая по указанию украинских кураторов готовилась доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Взрывчатку обезвредили специалисты-взрывотехники ФСБ.По информации Следственного комитета России, женщины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств). Сейчас они заключены под стражу.По данным следствия, по заданию украинских кураторов женщины прибыли в Пятигорск из Москвы, между собой они не были знакомы, каждая действовала обособленно. Рюкзаки со взрывчаткой они забрали из заранее обусловленных тайников.Ранее сообщалось, что в Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственностиАгент Киева совершал "акции устрашения" против военных РФЖителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, происшествия, новости, ставропольский край
Двойной теракт предотвращен в Пятигорске

В Пятигорске при подготовке двойного теракта задержаны россиянки со взрывчаткой

08:12 23.06.2026 (обновлено: 08:16 23.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Пятигорске задержаны две россиянки, которые по заданию Киева готовили теракт против правоохранителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной целью задержанных было достижение максимального количества жертв среди силовиков.
По информации ФСБ, 19-летняя девушка была остановлена на подходе к одному из зданий силовых ведомств Пятигорска. В ее рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Силовики поместили его в безопасное место, после чего произошла детонация. Пострадавших нет.
Кроме того, рядом с объектом теракта задержана 47-летняя женщина, которая по указанию украинских кураторов готовилась доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Взрывчатку обезвредили специалисты-взрывотехники ФСБ.
Как сообщили в ФСБ, россиянки заявили, что не предполагали, что станут террористками-смертницами. Женщины уже дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб.
По информации Следственного комитета России, женщины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств). Сейчас они заключены под стражу.
По данным следствия, по заданию украинских кураторов женщины прибыли в Пятигорск из Москвы, между собой они не были знакомы, каждая действовала обособленно. Рюкзаки со взрывчаткой они забрали из заранее обусловленных тайников.
Ранее сообщалось, что в Воронеже силовики задержали 21-летнего мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участии в работе мошеннических колл-центров.
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