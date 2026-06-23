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До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"
До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача" - РИА Новости Крым, 23.06.2026
До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"
37-летний житель Щелкино до смерти избил знакомого и отправится в колонию строго режима. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:16
2026-06-23T13:16
2026-06-23T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 37-летний житель Щелкино до смерти избил знакомого и отправится в колонию строго режима. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Поданным надзорного ведомства, 37-летний мужчина распивал спиртное со случайным знакомым пожилого возраста, которого пригласил к себе в гости. Между ними случилась ссора, в ходе которой хозяин жилища нанес гостю не менее 16 ударов, выволок на лестничную площадку и не предпринял мер к оказанию какой-либо помощи.По итогам судебного разбирательства присяжными заседателями единодушно вынесен обвинительный вердикт. Виновный приговорен к 9 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. Пока судебное решение в законную силу не вступило.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчинуРецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельную драку с пенсионеркойВ Крыму мужчина забил знакомого до смерти – приговор суда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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приговор, правосудие, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, убийство
До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"
Житель Ленинского района Крыма пойдет в колонию за смертельное избиение знакомого
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 37-летний житель Щелкино до смерти избил знакомого и отправится в колонию строго режима. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.
Поданным надзорного ведомства, 37-летний мужчина распивал спиртное со случайным знакомым пожилого возраста, которого пригласил к себе в гости. Между ними случилась ссора, в ходе которой хозяин жилища нанес гостю не менее 16 ударов, выволок на лестничную площадку и не предпринял мер к оказанию какой-либо помощи.
"Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение лишь после его обнаружения в подъезде соседями, которые вызвали скорую помощь. Вместе с тем полученные травмы оказались смертельными, и спасти потерпевшего медикам не удалось", – сказано в сообщении .
По итогам судебного разбирательства присяжными заседателями единодушно вынесен обвинительный вердикт. Виновный приговорен к 9 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. Пока судебное решение в законную силу не вступило.
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