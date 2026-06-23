https://crimea.ria.ru/20260623/do-smerti-izbil-znakomogo--zhitel-schelkino-poluchil-9-let-strogacha-1157095338.html

До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"

До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача" - РИА Новости Крым, 23.06.2026

До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"

37-летний житель Щелкино до смерти избил знакомого и отправится в колонию строго режима. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T13:16

2026-06-23T13:16

2026-06-23T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 37-летний житель Щелкино до смерти избил знакомого и отправится в колонию строго режима. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Поданным надзорного ведомства, 37-летний мужчина распивал спиртное со случайным знакомым пожилого возраста, которого пригласил к себе в гости. Между ними случилась ссора, в ходе которой хозяин жилища нанес гостю не менее 16 ударов, выволок на лестничную площадку и не предпринял мер к оказанию какой-либо помощи.По итогам судебного разбирательства присяжными заседателями единодушно вынесен обвинительный вердикт. Виновный приговорен к 9 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. Пока судебное решение в законную силу не вступило.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчинуРецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельную драку с пенсионеркойВ Крыму мужчина забил знакомого до смерти – приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, правосудие, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, убийство